Đúng 2 ngày nữa: 3 tuổi này cẩn thận lao đao vì tiền, tiểu nhân quấy phá "đâm sau lưng", đứng ngay vực thẳm tài vận, sạch bách cửa nhà, hao tổn tâm sức

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 13:15

Tử vi cho thấy có điềm kém may mắn trong 2 ngày nữa mà 3 tuổi này cần thực sự cẩn trọng để tránh tiền mất tật mang lại thêm đau đầu vì hao phí tài sản.

Tuổi Mão

Đúng 2 ngày nữa: 3 tuổi này cẩn thận lao đao vì tiền, tiểu nhân quấy phá 'đâm sau lưng', đứng ngay vực thẳm tài vận, sạch bách cửa nhà, hao tổn tâm sức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài tác động, tình hình tài chính của Mão trong 2 ngày nữa không được khả quan cho lắm. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay.

Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi, thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kĩ càng. Đặc biệt, trước những lời mời chào nghe có vẻ hấp dẫn hãy đặt nghi vấn đề tính xác thực, vội vàng nghe theo có thể khiến bạn trả giá đắt.

Chuyện tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc cũng chẳng tốt cho lắm. Càng ngày, bạn càng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, bạn cảm thấy dường như chỉ luôn là một mình bạn nỗ lực, còn đối phương đang khá lạnh nhạt và thờ ơ.

Tuổi Dần

Theo tử vi trong 2 ngày nữa, Tỵ - Dần Tương Hại là điềm báo người tuổi Dần có thể gặp phải rắc rối trong công việc. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con giáp này không chịu tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Có lẽ bản mệnh đang tự tin quá mức vào khả năng của mình mà không tính đến những yếu tố khách quan bên ngoài khác.

Đúng 2 ngày nữa: 3 tuổi này cẩn thận lao đao vì tiền, tiểu nhân quấy phá 'đâm sau lưng', đứng ngay vực thẳm tài vận, sạch bách cửa nhà, hao tổn tâm sức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể sẽ vấp phải thất bại sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn, thái độ khiêm tốn, cầu thị và ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công như mình mong muốn trong tương lai.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở bản mệnh cần phải đề phòng trước những mối quan hệ hiện tại. Không phải lúc nào mình đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ tốt lại với mình, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra.

Tuổi Thân

Đúng 2 ngày nữa: 3 tuổi này cẩn thận lao đao vì tiền, tiểu nhân quấy phá 'đâm sau lưng', đứng ngay vực thẳm tài vận, sạch bách cửa nhà, hao tổn tâm sức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trong 2 ngày nữa, người tuổi Thân sẽ vô cùng khó khăn về tài vận, tiền bạc sẽ chính là vấn đề khiến con giáp này đau đầu.

Không chỉ khó khăn trong việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập, mà còn phát sinh vô số các khoản phải chi ngoài ý muốn khiến cho các khoản tích lũy của người tuổi Thân hao hụt rất nhiều.

Đặc biệt thời gian ngày thứ 2 trong 2 ngày tới sẽ là thời điểm tài vận xuống đáy trong năm 2022 của người tuổi Thân. Con giáp này nên giữ chặt tiền trong túi, không nên tham gia đầu tư mà tiền mất tật mang.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Không còn những ngày cơ cực, chắt chiu từng đồng từng cắt, sau 1 tuần nữa tài vận sẽ thực sự bùng nổ với 3 con giáp sau đây. Đường sự nghiệp có bước tiến mới, cơ hội làm giàu mở ra giúp bạn kiếm tiền nhiều vô kể.

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