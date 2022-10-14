Kiếp Tài tác động, tình hình tài chính của Mão trong 2 ngày nữa không được khả quan cho lắm. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay.

Chuyện tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc cũng chẳng tốt cho lắm. Càng ngày, bạn càng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, bạn cảm thấy dường như chỉ luôn là một mình bạn nỗ lực, còn đối phương đang khá lạnh nhạt và thờ ơ.

Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi, thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kĩ càng. Đặc biệt, trước những lời mời chào nghe có vẻ hấp dẫn hãy đặt nghi vấn đề tính xác thực, vội vàng nghe theo có thể khiến bạn trả giá đắt.

Tuổi Dần

Theo tử vi trong 2 ngày nữa, Tỵ - Dần Tương Hại là điềm báo người tuổi Dần có thể gặp phải rắc rối trong công việc. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con giáp này không chịu tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Có lẽ bản mệnh đang tự tin quá mức vào khả năng của mình mà không tính đến những yếu tố khách quan bên ngoài khác.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể sẽ vấp phải thất bại sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn, thái độ khiêm tốn, cầu thị và ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công như mình mong muốn trong tương lai.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở bản mệnh cần phải đề phòng trước những mối quan hệ hiện tại. Không phải lúc nào mình đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ tốt lại với mình, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trong 2 ngày nữa, người tuổi Thân sẽ vô cùng khó khăn về tài vận, tiền bạc sẽ chính là vấn đề khiến con giáp này đau đầu.

Không chỉ khó khăn trong việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập, mà còn phát sinh vô số các khoản phải chi ngoài ý muốn khiến cho các khoản tích lũy của người tuổi Thân hao hụt rất nhiều.

Đặc biệt thời gian ngày thứ 2 trong 2 ngày tới sẽ là thời điểm tài vận xuống đáy trong năm 2022 của người tuổi Thân. Con giáp này nên giữ chặt tiền trong túi, không nên tham gia đầu tư mà tiền mất tật mang.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.