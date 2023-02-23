Đúng 2 ngày liên tiếp (24 và 25/2): Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp nhận được Tiền-Tình-Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 11:12

Top 3 con giáp vào 2 ngày liên tiếp (24 và 25/2) được dự báo trúng số độc đắc, nhanh chóng hốt bạc, giàu có đổi đời.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thời điểm này vận khí sẽ tăng cao. Đây là con giáp vốn có năng lực lại chăm chỉ, có ý thức độc lập. Họ sẽ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để tạo nên những tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi Mùi đầu óc linh hoạt, khoảng thời gian tới hứa hẹn sẽ có những ý tưởng độc đáo và mang tính thực tiễn cao. Họ còn có cơ hội được quý nhân giúp đỡ cho quá trình thăng chức trong công việc, tài lộc dồi dào. Đây là những người thực sự có sức chịu đựng và họ sẽ từng bước tạo nên những điều kỳ diệu.

Đúng 2 ngày liên tiếp (24 và 25/2): Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp nhận được Tiền-Tình-Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Đúng 2 ngày liên tiếp (24 và 25/2): Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp nhận được Tiền-Tình-Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong thời điểm này , Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán đây là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu.

Đúng 2 ngày liên tiếp (24 và 25/2): Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp nhận được Tiền-Tình-Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tài lộc dồi dào, có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

*Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào lúc 21h tối Thứ 6 ngày 24/2, Tài Lộc bao la, Tiền Bạc đầy tủ, gia đình sung túc ấm no

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào lúc 21h tối Thứ 6 ngày 24/2, Tài Lộc bao la, Tiền Bạc đầy tủ, gia đình sung túc ấm no

Những người thuộc 3 con giáp này vận trình hứa hẹn có sự thay đổi tích cực,  không những sự nghiệp thăng hoa mà tài lộc của họ cũng sẽ rủng rỉnh, vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 24/2 tu vi ngay 24/2 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 47 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà