Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 6/11 - 7/11/2023): Mưa tài lộc đổ ập xuống, 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 12:22

Sách tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày đầu tuần sẽ có 3 con giáp may mắn nhận nhiều lộc trời ban, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi cầm tinh con Gà sẽ gặp được quý nhân. Trong  tháng đầu năm có nhiều lúc bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó tự dưng xuất hiện bất ngờ, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần.

Tuổi Dậu có nhiều may mắn trong cuộc sống, tha hồ hưởng những thành quả. Đây chính là khoảng thời gian giúp người tuổi Dậu cân bằng lại cảm xúc bản thân. Đối với những người làm công ăn lương, bạn cũng gặp không ít may mắn. Theo đó, khi tinh thần bắt đầu sa sút, bạn liền nhận được sự giúp đỡ của cấp trên.

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 6/11 - 7/11/2023): Mưa tài lộc đổ ập xuống, 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Công việc kinh doanh của người tuổi Mão bỗng nhận được vận may trời cho trong thời gian 2 ngày đầu tuần. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ, tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền. Chính vì thế tuổi Mão có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé.

Đặc biệt, nếu như những người tuổi Mão muốn làm ăn lớn, bạn hãy nghĩ đến chuyện đầu tư. Tuy nhiên chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ, mọi sự mới như ý. Trong thời gian tới đây, không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Tuất khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Tuổi Mão sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực.

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 6/11 - 7/11/2023): Mưa tài lộc đổ ập xuống, 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực, nhưng sẽ sớm thôi, bạn nhanh chóng lấy lại phong độ. Tuy nhiên tuổi Thìn đừng lo lắng, trong 2 ngày đầu tuần, cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, người tuổi Thìn luôn là nhân viên xuất sắc trong mắt cấp trên.

Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Tử vi có nói, tình duyên người tuổi Thìn cũng vô cùng nở rộ. Bạn nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 6/11 - 7/11/2023): Mưa tài lộc đổ ập xuống, 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tục trong 60 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp hưởng lộc trời ban, muôn vàn điều tốt, cả tiền tài và sự nghiệp đều rộng mở

Liên tục trong 60 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp hưởng lộc trời ban, muôn vàn điều tốt, cả tiền tài và sự nghiệp đều rộng mở

Tử vi chỉ rõ, 3 con giáp này lấy rổ hứng lộc trời ban, mọi sự điều như ý, đến cả bạn cũng không ngờ!

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