Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 3 con giáp VINH QUY BÁI TỔ, hòa khí sinh tài, đắc tài đắc lộc, song hỷ lâm môn, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 21:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 3 con giáp này thành công ưu tú, vận trình hanh thông, vạn sự như ý, lộc lá xum xuê, của cải đề huề.

Tuổi Mùi

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), tuổi Mùi được dự đoán là một trong những con giáp phát tài. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo

Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 3 con giáp VINH QUY BÁI TỔ, hòa khí sinh tài, đắc tài đắc lộc, song hỷ lâm môn, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), tuổi Mùi được dự đoán là một trong những con giáp phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức. Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tý có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 3 con giáp VINH QUY BÁI TỔ, hòa khí sinh tài, đắc tài đắc lộc, song hỷ lâm môn, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), Tỵ rũ bỏ được những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, tài lộc còn được góp phần bởi thần May mắn, tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Bản mệnh có lẽ cũng phải bất ngờ về khả năng kiếm tiền của mình.

Người làm ăn kinh doanh có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Người làm công ăn lương thì được cấp trên đánh giá cao. Tới đây, Tỵ có thể được tăng lương, tăng thưởng, cuộc sống cũng viên mãn, thuận lợi hơn nhiều.

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 3 con giáp VINH QUY BÁI TỔ, hòa khí sinh tài, đắc tài đắc lộc, song hỷ lâm môn, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Đúng 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), Tỵ rũ bỏ được những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, tài lộc còn được góp phần bởi thần May mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 22 giờ ngày mai, SONG HỶ LÂM MÔN, 3 con giáp này được cát tinh soi chiếu, tiền tài vượng phát, của cải đề huề, vạn sự cát tường

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