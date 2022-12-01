Người tuổi Tỵ là người mạnh mẽ, trong sự nghiệp có thể bộc lộ tài năng phi thường, tính tình rất sâu sắc, cũng rất lý trí nên khi gặp khó khăn gì họ cũng giải quyết tốt hơn người khác. Do đó người tuổi Tỵ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo là đương nhiên.

Từ 18h hôm nay 1/12 người tuổi Tỵ sẽ bắt đầu một khúc dạo đầu mới, dấn thân vào một hành trình mới, vận trình sự nghiệp khá ổn định, không những thế bạn còn có có cơ hội thăng tiến.

Được quý nhân ra tay giúp đỡ, từ đó cuộc sống gặp nhiều may mắn, có được nguồn tài lộc phong phú, thu nhập tăng cao.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã được trời ban phước lành, được mang số mệnh phú quý, cả đời không quá lao tâm khổ tứ vẫn no đủ, hạnh phúc.

Thế nhưng không vì thế mà họ phó mặc cho cuộc đời, người này một lòng tâm niệm "có làm thì mới có ăn" nên không lúc nào thôi nỗ lực, cố gắng từng li từng tí.

Từ 18h hôm nay 1/12 Ngọ tự mình cảm nhận được vận may tăng lên rõ rệt, mọi công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, vận khí của Ngọ ngày một hanh thông, tài vận rực rỡ.

Công việc tiến triển tốt, tạo đà tăng thêm thu nhập, tiền bạc dư dả hơn trước. Một số người có cơ hội thay đổi công việc hoặc nhận được lời mời hợp tác. Nếu phù hợp với chuyên môn hoặc sở thích thì Ngọ nên nắm chắc cơ hội.

Tuổi Dần

Xin được chúc mừng người tuổi Dần vì những xui xẻo sẽ bị đẩy lùi khi bước sang tháng 12. Con giáp này vốn là người thông minh, hóm hỉnh, làm việc gì cũng chỉn chu, không bỏ ngang.

Chỉ cần người tuổi Dần tận dụng tốt cơ hội có được thì bản mệnh sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trên hành trình của cuộc đời, Dần có thể dễ dàng làm giàu, có tương lai xán lạn, trở thành triệu phú. Cuộc sống của gia đình người tuổi Dần từ giai đoạn này bước sang một trang mới, hạnh phúc hơn, không phải lo cơm ăn áo mặc.

Từ 18h hôm nay 1/12, người làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng lớn. Những người làm công ăn lương nhờ hoàn thành tốt công việc nên nhận được khoản tiền thưởng nóng. Khoản tiền thưởng Tết cũng đầy hứa hẹn với con giáp này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.