3 con giáp dưới đây Thần Tài gọi tên, giàu nứt đố đổ vách, ôm trong tay tiền tỷ, trả sạch nợ nần, sống đời giàu sang.
- Đúng 18h chiều nay (27/8), Thần Tài liên tiếp cho lộc, 3 con giáp 'đâm đầu' vào núi tiền, vùng vẫy trong biển bạc, sở hữu vận may trúng số tiền tỷ, khó thoát 'họa giàu', tiền bạc tiêu không phải nghĩ
- Tử vi 5 ngày đầu tháng 8 âm lịch (1/8 - 5/8), Thần Tài nhảy bổ vào người, Thần May Mắn kề bên sát cánh, 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', cuộc đời thay đổi ngoạn mục, thoát khổ thoát nghèo, tay trái có nhà tay phải có xe
Tuổi Dần
Đúng 18h chiều nay, người tuổi Dần sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Tử vi cho biết trong thời gian này, tuổi Dần chính là con giáp may mắn này sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài khiến ai cũng phải ghen tỵ.
Tử vi dự báo rằng người tuổi Dần có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp này đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Công việc làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.
Do phát huy được hết những ưu điểm và tài năng của bản thân đồng thời lại có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Dần không chỉ thành công trong công việc mà còn thu được vô số kết quả tốt đẹp từ các khoản đầu tư bên ngoài, trúng số độc đắc nằm lòng, ôm cục tiền to.
Tuổi Thìn
Đúng 18h chiều nay, sau nhiều nỗ lực cố gắng, cuộc sống của người tuổi Thìn có nhiều thay đổi tích cực. Thành công trong công việc, hạnh phúc trong chuyện tình cảm, sức khỏe dồi dào và đặc biệt con giáp này sẽ phải “mỏi tay vì đếm tiền”.
Tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui, có vận may trúng số tiền tỷ, giàu có chỉ trong thời gian ngắn.
Đây là thời điểm tuổi Thìn ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Tuổi Thân
Đúng 18h chiều nay, do bước vào thời vận hoàng kim, vận thế khởi sắc nên người tuổi Thân làm đâu thắng đó, làm một thu hai thu ba, các cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này nên tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két.
Tử vi dự báo rằng bước vào thời gian này, tuổi Thân sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội trúng số độc đắc, giàu sang bất ngờ, phất lên như diều gặp gió. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Thân gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.
Do có cát tinh soi, phúc tinh phù hộ nên người tuổi Thân vạn sự hanh thông, trăm sự cát tường. Con giáp này có thể “ăn no ngủ kỹ” không phải buồn phiền vì vấn đề kinh tế, tài chính nữa bởi các khoản đầu tư trước đây sẽ đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.