Tử vi 11 ngày tới (28/8 - 7/9), 3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 23:08

11 ngày tới, 3 con giáp dưới đây tạm biệt xui xẻo, đón tài lộc rực rỡ, không còn lo cơm ăn áo mặc, ngồi không đếm tiền.

Tuổi Tý

Tử vi 11 ngày tới, người tuổi Tý chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Trong thời gian này, con giáp này cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, sự nỗ lực trước đó đều được đền đáp xứng đáng.

Cụ thể, Tý có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Bên cạnh đó, nhờ Tý chăm chỉ làm việc nên công danh thành đạt, tài lộc dồi dào và cuộc sống sung túc hơn.

Tử vi dự đoán, 11 ngày tới, tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp tuổi Tý có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Tử vi 11 ngày tới (28/8 - 7/9), 3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két - Ảnh 1
Tử vi 11 ngày tới, người tuổi Tý chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 11 ngày tới cho biết, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng. Được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Đây là thời kỳ quan trọng để con giáp tuổi Hợi vươn lên mạnh mẽ, khai thông bế tắc, gặt hái được nhiều thành tựu. Thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ tiến bộ hơn trong sự nghiệp, thu nhập cao hơn, cuộc sống tốt hơn.

Con giáp tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, người tuổi Hợi càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều.

Tử vi 11 ngày tới (28/8 - 7/9), 3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két - Ảnh 2
Đây là thời kỳ quan trọng để con giáp tuổi Hợi vươn lên mạnh mẽ, khai thông bế tắc, gặt hái được nhiều thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 11 ngày sắp tới, người tuổi Mão lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tử vi học có nói, trong thời gian sắp tới đây, nhiều người vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng tuổi Mão sẽ có vận may lội ngược dòng, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Cụ thể, người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà còn gặp được quý nhân, cuộc sống trước sau gì cũng viên mãn đủ đầy, không lo lắng sầu muộn.

Tử vi 11 ngày tới (28/8 - 7/9), 3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két - Ảnh 3
Tử vi 11 ngày sắp tới, người tuổi Mão lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới, phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thời gian này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh tiêu không phải nghĩ.

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