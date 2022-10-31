Đúng 17h chiều 31/10/2022: Thần Tài tới, 3 tuổi mừng như trúng số khi vận mệnh nở hoa, công thành danh toại, sự nghiệp bay cao, tiền tài chất núi, lộc tài bùng nổ

Người tuổi Dê là con giáp có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Tuổi Mùi chính là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Tử vi vào 17h chiều 31/10 những người tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Trong năm nay, người tuổi Mùi cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Người tuổi Mùi cũng cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Tuổi Dậu

Vào 17h chiều 31/10 công việc của tuổi Dậu khá thuận lợi nhờ gặp ngày cục diện Tam Hợp Thái Tuế. Con giáp này nên tranh thủ thời gian này để khai thác những tiềm năng của chính mình, đạt được thành tích tốt hơn trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của bạn cũng đang rất sáng khi có sự xuất hiện của Thực Thần. Quý nhân xuất hiện che chở, nâng đỡ đúng lúc giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này thuận lợi hơn, tài lộc tăng tiến không ngừng, lợi nhuận đổ về ngày càng nhiều.

Hỏa khắc Kim cho thấy, vì tính cố chấp, không chịu nhún nhường mà con giáp này khiến cho người ấy cảm thấy tổn thương. Bản mệnh có xu hướng làm mọi việc theo ý mình mà không quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. Điều này không tốt cho mối quan hệ tình cảm chút nào đâu.

Tuổi Tý

Vào 17h chiều 31/10, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.