Đúng 16h ngày 4/11/2022: 3 tuổi khai vận tụ tài, kiếm tiền thần tốc, làm giàu cực nhanh, kinh doanh đại vượng, vàng bạc tràn rương

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 12:45

Thời khắc huy hoàng đã đến, vào 16h ngày 4/11 này, những con giáp sau đón nhận may mắn liên hoàn, làm ăn cũng phát tài vô cùng nên chuyện kiếm tiền lại càng dễ dàng.

Tuổi Tuất

Đúng 16h ngày 4/11/2022: 3 tuổi khai vận tụ tài, kiếm tiền thần tốc, làm giàu cực nhanh, kinh doanh đại vượng, vàng bạc tràn rương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người tuổi Tuất, có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Công việc trong ngày này cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình.

Đúng 16h ngày 4/11/2022: 3 tuổi khai vận tụ tài, kiếm tiền thần tốc, làm giàu cực nhanh, kinh doanh đại vượng, vàng bạc tràn rương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 16h ngày 4/11 này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thân vào 16h ngày 4/11 rất thuận lợi. Đôi khi vẫn có khó khăn nhưng bạn nhanh chóng khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bạn tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Đúng 16h ngày 4/11/2022: 3 tuổi khai vận tụ tài, kiếm tiền thần tốc, làm giàu cực nhanh, kinh doanh đại vượng, vàng bạc tràn rương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự hanh thông còn tạo ra cho bạn sự sáng tạo vô biên trong bất cứ nhiệm vụ nào đảm nhiệm. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

Ngày này ngũ hành xung khắc khiến con giáp này có thể gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, nhưng bạn phải lạc quan lên vì sẽ có cách giải quyết thỏa đáng. Tâm thái tích cực chính là yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi, những con giáp này cuộc đời có nhiều phong ba bão táp nhưng tinh thần lại rất kiên cường. Chỉ cần họ nổ lực không ngừng chắc chăn hậu vận hiếm khi tầm thường.

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