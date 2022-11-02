Từ giữa tháng 11 đến cuối năm 2022: 3 con giáp vướng vào hung vận, họa thị phi đổ vào đầu, tiền của dễ mất trắng, đầu tư khó có lời

Con giáp này có thể sẽ vấp phải thất bại sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn, thái độ khiêm tốn, cầu thị và ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công như mình mong muốn trong tương lai.

Theo tử vi từ giữa tháng 11 đến cuối năm 2022, Tỵ - Dần Tương Hại là điềm báo người tuổi Dần có thể gặp phải rắc rối trong công việc. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con giáp này không chịu tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Có lẽ bản mệnh đang tự tin quá mức vào khả năng của mình mà không tính đến những yếu tố khách quan bên ngoài khác.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở bản mệnh cần phải đề phòng trước những mối quan hệ hiện tại. Không phải lúc nào mình đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ tốt lại với mình, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra.

Thân, Tý, Thìn là bộ ba sẽ vướng vào hạn tam tai trong năm nay. Theo cách tính hạn tam tai thông thường, đây là năm thứ nhất mà 3 con giáp này gặp hạn tam tai (năm đầu tam tai là Dần, giữa là Mão và cuối là Thìn). Trong năm tam tai đầu tiên, các con giáp này được khuyên không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn... vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Với người tuổi Thân, năm nay và đặc biệt là từ giữa tháng 11 đến cuối năm 2022 cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây cũng là trở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong năm 2022. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Về tiền bạc, từ giữa tháng 11 đến cuối năm 2022 không phải là một năm dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

Tuổi Sửu

Từ giữa tháng 11 đến cuối năm 2022, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kĩ càng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.