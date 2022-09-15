Đúng 15h ngày 16/9: Top 3 con giáp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui tới tấp, hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 11:00

Tử vi tiên đoán 3 con giáp được Thần Tài trao vé vàng, nắm tiền tỷ trong tay.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ có ý chí kiên cường không ngại khó khăn thử thách. Trong mọi công việc người tuổi Dần đều nỗ lực hết mình, chăm chỉ kiên cường tới cùng. Người tuổi Dần chưa bao giờ ngừng phấn đấu, họ không bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách. Vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên người tuổi Dần đều rất thành đạt, sở hữu tài sản lớn, khiến những người xung quanh phải kính trọng, ngưỡng mộ.

Đúng 15h ngày 16/9: Top 3 con giáp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui tới tấp, hỷ sự liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cố gắng càng nhiều thì độ thăng hoa càng cao, chỉ cần xác định được mục tiêu ban đầu thì việc tạo dựng tiền đồ sự nghiệp cho riêng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong thời gian này, tuổi Dần liên tục được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người phát tài vượt trội, gặt hái được vô số thành công khiến bao người mơ ước.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Tỵ ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

Đúng 15h ngày 16/9: Top 3 con giáp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui tới tấp, hỷ sự liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, trong giữa tháng 9 nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, tuổi Tỵ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có con mắt độc đáo và cái nhìn sâu sắc, biết phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu bản thân. Trên đường đời, tuổi Thìn thường có quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình. Tử vi dự báo, trong giữa tháng 9 này, tuổi Thìn sẽ có niềm vui bất ngờ ập đến, từ sự nghiệp cho đến đời sống gia đình đều khởi sắc. Công việc làm ăn phát đạt khiến thu nhập trở nên dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh.

Đúng 15h ngày 16/9: Top 3 con giáp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui tới tấp, hỷ sự liên miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do bước vào đại vận nên người tuổi Thìn có thể nắm bắt được những cơ hội tốt và khẳng định được năng lực bản thân nên thu về nhiều thành tựu trong cuộc sống, cũng như có được nguồn tài sản, tiền bạc dồi dào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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