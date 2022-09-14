Tử vi 5 ngày sau: Bảng vàng điểm tên 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, phát tài phát lộc cầu gì được nấy, phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 10:00

Dự báo những con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người trong thời gian sắp tới.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người cần cù, siêng năng và không tư lợi cho bản thân. Họ cũng khá thẳng thắn và không giỏi trong giao tiếp. Theo tử vi đây là lúc sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới. Họ sẽ thăng hoa hơn trong công việc, tài vận dồi dài và cuộc sống ngày càng viên mãn.

Tử vi 5 ngày sau: Bảng vàng điểm tên 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, phát tài phát lộc cầu gì được nấy, phú quý đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Tuất cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn và luôn kiên cường trong mọi việc. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của tuổi Mùi ngày càng tốt. Vào khoảng thời gian từ giữa đến cuối tháng 9, tuổi Mùi có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên.

Tử vi 5 ngày sau: Bảng vàng điểm tên 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, phát tài phát lộc cầu gì được nấy, phú quý đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, tuổi Mùi không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng gian khổ nào rồi cũng sẽ qua. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những gian nan ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Tuổi Dậu

Dậu sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Dậu sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Tử vi 5 ngày sau: Bảng vàng điểm tên 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, phát tài phát lộc cầu gì được nấy, phú quý đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Dậu còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Thời gian này Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

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