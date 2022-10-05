Đúng 14h ngày 6/10 gặp niềm vui khôn xiết: 3 con giáp vận may bao quanh, tài lộc mời gọi, vàng vào cửa trước, bạc vào cửa sau

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn sẽ đón nhiều tin vui vào thời điểm này, vận may bao quanh, tài lộc mời gọi. Họ không chỉ có cơ hội tạm biệt "mưa gió" vất vả của tháng 9 trước đó, mà còn được cuộc sống sung túc nhờ những vận may liên tục tới.

Nếu ở tuần trước, tuổi Dậu gặp nhiều điều không tốt đến với mình vào thời điểm này, mọi thứ đều dần tốt đẹp hơn. Các vấn đề khó khăn khiến con giáp này đau đầu đều được giải quyết hết. Trong công việc, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Những kẻ ngáng đường, có ý định phá hoại bạn đều không đạt được như ý muốn bởi tuổi Dậu đã nhìn thấy được các điểm yếu của họ.

Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Thời điểm này, người tuổi Thìn có nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tình hình tài chính giữ ở mức tốt. Tuy nhiên, tuổi Dậu vẫn không nên chi tiêu quá nhiều kẻo thất thoát xảy ra. Nếu cảm thấy tiền bạc không dư dả, tuổi Dậu nên hoãn các kế hoạch tốn chi phí lại để dành cho khoảng thời gian sau.

Tuổi Ngọ

Vào khung giờ này, tuổi Ngọ qua "cơn bĩ cực tới hồi thái lai", không những may mắn mà còn có thần tài chiếu cố nồng hậu. Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách thông minh, hoạt bát và luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để tìm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Ngọ vốn sáng tạo và thích tự do, càng đi xa họ sẽ càng thành công vang dội. Đa số người tuổi Ngọ đều có sự nghiệp vững chắc, không những có được cuộc sống thăng hoa mà còn sở hữu nhiều tài vận khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giai đoạn này, tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn sẽ được giải quyết, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp thăng hoa và giàu có. Đặc biệt, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Ngọ có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.