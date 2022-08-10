Đúng 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8), 3 con giáp này nhờ trời Phật thương mà tránh được vận đen, may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 15:58

Tử vi con giáp ngày mới cho hay, đúng 14 giờ 30 phút ngày mai có 3 con giáp may mắn hơn tất thảy, làm gì cũng hanh thông thuận lợi dễ phát tài phát lộc chẳng lo chuyện chi tiêu.

Tuổi Tý

Chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài vào 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8). Bản mệnh kiếm tiền về đầy túi, chẳng phải lo nghĩ nhiều đến chuyện chi tiêu.

Thời điểm này có cát tinh Thực Thần xuất hiện nên những ai làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Bạn ôn hòa, rộng rãi với mọi người nên được giới thiệu cho nhiều mối làm ăn đáng giá.

Chính Quan mang lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty.

Những người đang làm ăn xa thì được bề trên nâng đỡ, bảo vệ, hơn nữa, bạn còn chăm chỉ làm ăn nên được hưởng nhiều lợi lộc. Con giáp này ngày càng tin tưởng vào khả năng của bản thân cũng như những định hướng của mình.

Đúng 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8), 3 con giáp này nhờ trời Phật thương mà tránh được vận đen, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8), nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Mão. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này nhiều hy vọng tràn đầy. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng. 

 Không thể phủ nhận rằng bạn rất mạnh mẽ và kiên nhẫn, biết cách kiên trì, nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị tốt hơn bằng sự kiên trì của chính mình. Vào đúng chiều ngày mai trở đi, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông.

Đúng 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8), 3 con giáp này nhờ trời Phật thương mà tránh được vận đen, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai cho biết, đúng 14 giờ 30 phút, Thiên Tài là dấu hiệu may mắn của người tuổi Tuất trên phương diện tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ chăm chỉ làm các công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Khi cầm tiền trong tay, hãy có cách chi tiêu hoặc đầu tư sao cho hợp lý.

Ngoài ra, một số người có thể phát tài bất ngờ nếu tham gia các trò chơi đen đỏ. Tuy nhiên, bạn không nên sống phụ thuộc vào cách kiếm tiền này, hãy làm giàu chân chính dựa trên sức lao động của chính mình thì mới có thể phát triển bền vững.

Thổ sinh Kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu đã có đối tượng thầm mến và còn độc thân, bạn nên cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Đã đến lúc bạn cần tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn rồi đấy.

Đúng 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8), 3 con giáp này nhờ trời Phật thương mà tránh được vận đen, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp hưởng phúc, có số kiếm tiền, tài lộc bất tận trong tháng 9

3 con giáp hưởng phúc, có số kiếm tiền, tài lộc bất tận trong tháng 9

Tử vi tháng 9 chỉ ra 3 con giáp vô cùng may mắn, có số kiếm tiền, tài lộc vào bất tận trong tháng 9 sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp may mắn 3 con giáp may mắn tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng