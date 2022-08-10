Đúng 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8), 3 con giáp này nhờ trời Phật thương mà tránh được vận đen, may mắn hết phần thiên hạ

Thời điểm này có cát tinh Thực Thần xuất hiện nên những ai làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Bạn ôn hòa, rộng rãi với mọi người nên được giới thiệu cho nhiều mối làm ăn đáng giá.

Chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài vào 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8). Bản mệnh kiếm tiền về đầy túi, chẳng phải lo nghĩ nhiều đến chuyện chi tiêu.

Những người đang làm ăn xa thì được bề trên nâng đỡ, bảo vệ, hơn nữa, bạn còn chăm chỉ làm ăn nên được hưởng nhiều lợi lộc. Con giáp này ngày càng tin tưởng vào khả năng của bản thân cũng như những định hướng của mình.

Chính Quan mang lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 14 giờ 30 phút ngày mai (11/8), nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Mão. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này nhiều hy vọng tràn đầy. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng.

Không thể phủ nhận rằng bạn rất mạnh mẽ và kiên nhẫn, biết cách kiên trì, nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị tốt hơn bằng sự kiên trì của chính mình. Vào đúng chiều ngày mai trở đi, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai cho biết, đúng 14 giờ 30 phút, Thiên Tài là dấu hiệu may mắn của người tuổi Tuất trên phương diện tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ chăm chỉ làm các công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Khi cầm tiền trong tay, hãy có cách chi tiêu hoặc đầu tư sao cho hợp lý.

Ngoài ra, một số người có thể phát tài bất ngờ nếu tham gia các trò chơi đen đỏ. Tuy nhiên, bạn không nên sống phụ thuộc vào cách kiếm tiền này, hãy làm giàu chân chính dựa trên sức lao động của chính mình thì mới có thể phát triển bền vững.

Thổ sinh Kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu đã có đối tượng thầm mến và còn độc thân, bạn nên cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Đã đến lúc bạn cần tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn rồi đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.