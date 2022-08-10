Đúng 18h ngày hôm nay (10/8), 3 con giáp bất ngờ nhận lộc lá, vận trình tình duyên bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 10:26

Đúng 18h tối nay (10/8), có 3 con giáp cực kì may mắn, đón nhận nhiều tin vui từ tình tiền.

Tuồi Dần

May mắn được Thiên Tài ghé thăm vào đúng 18h tối nay, vận trình tài lộc của con giáp này trở nên tăng tiến không ngờ. Nguồn thu nhập phụ của bạn tăng lên nhanh chóng, đó có thể là nhờ các trò may rủi hay bạn được ai đó cho tặng tiền bạc. Với số tiền thu được chắc chắn bạn sẽ có thể cân nhắc đầu tư vào những hạng mục phù hợp sắp tới. 

Với sức hút riêng, con giáp này nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ những đối tượng khác giới. Bạn có thể sẽ sớm tìm được một nửa dành cho mình trong khoảng thời gian này đó.

Đúng 18h ngày hôm nay (10/8), 3 con giáp bất ngờ nhận lộc lá, vận trình tình duyên bừng sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay đúng 18h, Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng sẽ có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại.

Đúng 18h ngày hôm nay (10/8), 3 con giáp bất ngờ nhận lộc lá, vận trình tình duyên bừng sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống có sự chuyển biến tích cực vào đúng 18h tối nay. 

Tuổi Hợi có cát tinh nâng đỡ nên thu hút được khá nhiều người tốt đến bên mình, mang đến nhiều cơ hội phát triển hiếm có. Người làm ăn xa nhà được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, động viên hết sức, cùng chia sẻ vui buồn.

Tuổi Hợi còn đón nhận tin vui về chuyện tình duyên. Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động. Nhân duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng và cân nhắc tiến xa hơn. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, giúp mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Đúng 18h ngày hôm nay (10/8), 3 con giáp bất ngờ nhận lộc lá, vận trình tình duyên bừng sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa mai (11/8), 3 con giáp này được Thần tài chạm ngõ, số đỏ cả ngày nên làm gì cũng thuận lợi

Đúng 12 giờ trưa mai (11/8), 3 con giáp này được Thần tài chạm ngõ, số đỏ cả ngày nên làm gì cũng thuận lợi

Đúng 12 giờ ngày mai (11/8), tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho 3 con này. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay.

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