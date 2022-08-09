Đúng 6 ngày nữa (10/8 - 15/8), 3 con giáp chuẩn bị nhận tin vui, được Thần tài rót lộc, tiền xài không hết

Đúng 6 ngày tới (từ 10/8 - 15/8) là thời điểm để 3 con giáp sau đây đổi đời, tài vận phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Sửu 6 ngày sắp tới (10/8 - 15/8)này, Chính Tài độ mệnh nên tài lộc của tuổi Sửu dồi dào càng không phải nghĩ. Con giáp này chẳng cần cầu tài mà tài tự tới, vinh hoa không để đâu cho hết. Thần Tài nằm ở hướng Đông Nam, bạn nếu muốn đi cầu tài nên xem giờ lành xuất phát, nhắm hướng Thần Tài mà cầu trời khấn Phật cho mọi sự an lành, thông suốt suôn sẻ. Vận trình tài lộc của con giáp này trong khoảng thời gian này không ngừng gia tăng. Bản mệnh có thể sẽ gặp gỡ được các đối tượng cùng chung chí hướng và nhen nhóm các ý định hợp tác.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Đúng 6 ngày tới (10/8 - 15/8) là thời điểm tuổi Tỵ được thỏa sức tận hưởng cuộc sống, không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện tiền nong. Con giáp này vốn là những người có đầu óc làm ăn và buôn bán. Họ có óc phán đoán rất nhanh nhạy và chính xác, dễ đón đầu được xu hướng thị trường và bắt đầu trước những người khác rất lâu. Thời gian này, nhờ có Thần Tài phù trợ mà tuổi Tỵ sẽ có nhiều dịp để phát huy khả năng kinh doanh cũng như tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Bên cạnh đó công việc chính cũng tiến triển tốt đẹp, mang lại cho bạn nguồn thu nhập dồi dào và ổn định nên túi tiền của bạn sẽ ngày càng phình to hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Đúng 6 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Khoảng thời gian này là thời điểm tuyệt đẹp của con giáp này. Quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí tuổi Tuất. Trong công việc, có nhiều cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong cuộc sống kinh doanh, người tuổi Tuất gặp được nhiều đối tác tốt, mở ra cơ hội hợp tác lớn và thu về nhiều lợi nhuận. Đặc biệt những ai muốn đầu tư vào bất động sản sẽ có một năm làm ăn phát đạt. Vì vậy, con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin tức tốt lành, may mắn và công danh trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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