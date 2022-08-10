Chia buồn với 3 con giáp xui tận cùng trong 7 ngày tới ( 11/8 - 17/8), cơ hội tiền bạc xa ngoài tầm với

Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở con giáp này nên cảnh giác đề phòng vì có điềm báo bị kẻ gian lừa lọc, cố tình bày mưu hãm hại khiến bạn bị thua thiệt. Trước khi có ý định đầu tư vào dự án nào, bạn cũng nên xem xét cẩn thận, đề phòng tiếp nhận thông tin sai lệch.

Là con giáp xui xẻo trong 7 ngày sắp tới này, tuổi Sửu phải chuẩn bị đối diện với nhiều điều không như ý muốn. Bạn chẳng thể lơ là, để mọi việc được đến đâu hay đến đó như trước nữa.

Chia buồn với tuổi Dần vì bạn là con giáp mất tiền trong 7 ngày sắp tới. Bản mệnh va phải hung tinh Ngũ Quỷ ngay từ đầu tuần nên làm việc gì cũng phải cẩn thận kẻo tiểu nhân quấy phá, đặc biệt với những ai đang kinh doanh, sắp mở cửa hàng hoặc đi xin việc.

Chuyện tình cảm cũng không có gì thay đổi nhiều, tình trạng vẫn khá ảm đạm. Các cặp đôi hay xảy ra mâu thuẫn, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng thường lôi ra mổ xẻ, làm tổn thương nhau. Người độc thân vẫn chưa tìm được người chung bước.

Tốt nhất, bản mệnh nên tự lực cánh sinh, không nên tin tưởng vào bất cứ ai hoàn toàn, cũng không nên giúp đỡ người không quen biết kẻo gặp phải kẻ “ăn cháo đá bát”.

Với người làm công ăn lương, bạn cũng không nên dễ dãi quá trong các mối quan hệ, đặc biệt là với một vài người đồng nghiệp chốn công sở, thương trường. Nếu như bạn quá cả tin thì trong những ngày này, bạn sẽ dễ phải chịu thiệt thòi về mặt tiền bạc.

Trên phương diện chi tiêu, bản mệnh cần cẩn thận kẻo hao tài tốn của vì những chuyện không đâu. Những người có ý định làm đẹp hoặc mua bán, sắm sửa, đầu tư cho những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ thì đừng sốt ruột, chuyện gì cũng phải từ từ kẻo tiền mất tật mang.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 7 ngày sắp tới đây (11/8 - 17/8), Kiếp Tài giáng mệnh, người tuổi Thìn chớ nên nóng vội trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong những ngày này. Bạn có thể đưa ra các nhận định sai lầm và có thể nhận về những rủi ro chẳng thể lường trước.

Ngoài ra, nếu có tiền bạc trong tay, bản mệnh cũng đừng vì thế mà khoe khoang, kẻo kẻ xấu bụng dễ nhắm đến bạn hòng chiếm đoạt hay lợi dụng. Lúc này, hãy giữ túi tiền của mình thật chặt bạn nhé.

Ngày Thủy Thổ xung khắc, các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên bất ổn hơn trước khá nhiều. Dù là với bạn bè, đồng nghiệp hay người thân, người yêu, những mâu thuẫn giữa đôi bên cứ liên tục phát sinh chẳng thể hóa giải. Có lẽ bạn nên học cách tiết chế cảm xúc của bản thân, đừng dễ nóng giận khiến đối phương phải tổn thương nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.