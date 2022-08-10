3 con giáp hưởng phúc, có số kiếm tiền, tài lộc bất tận trong tháng 9

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 15:36

Tử vi tháng 9 chỉ ra 3 con giáp vô cùng may mắn, có số kiếm tiền, tài lộc vào bất tận trong tháng 9 sắp tới.

Tuổi Sửu 

Tháng 9 tới này, Thiên Tài sẽ đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Đây là tháng bạn được tận hưởng thành quả nếu đã chăm chỉ làm thêm suốt thời gian qua. Mọi sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng.

Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ những trò may rủi, tuy nhiên bạn không nên có tư tưởng "há miệng chờ sung", sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức lao động của mình.

3 con giáp hưởng phúc, có số kiếm tiền, tài lộc bất tận trong tháng 9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách ổn định. Thay vì vội vàng, nóng nảy thì họ luôn biết nhẫn nại chờ thời cơ, nắm bắt cơ hội vào những thời điểm quan trọng nhất. Đặc biệt, tháng 9 tới này, con giáp này cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay thôi. 

Việc kiếm tiền trong tháng này rất thuận lợi, chất lượng cuộc sống được cải thiện, thu nhập tăng lên. Dù là tiền lương hay các khoản kiếm thêm bên ngoài cũng đều tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, Mùi ngày càng được mọi người yêu quý, tin cậy, giá trị bản thân cũng ngày được cải thiện. Tới đây, họ còn có thể đón một khoản lợi nhuận lớn bất ngờ.

3 con giáp hưởng phúc, có số kiếm tiền, tài lộc bất tận trong tháng 9 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi 12 con giáp cho biết Tam Hợp tụ khí tương trợ, cát thần này mang tới cho bản mệnh nguồn tài chính rủng rỉnh trong tháng 9 sắp tới, nhất là những người đang theo làm hai nghề, hai công việc. Tuy bận rộn nhưng thu nhập rất khá, đa dạng nguồn thu, có thêm một khoản tích lũy đáng kể. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái tiêu pha, mua sắm thêm đồ đạc cần thiết.

Chính Quan sẽ giúp mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn hẳn, dù sao bạn cũng đang trên đà thăng tiến, gặp vấp váp cũng không đến nỗi quá khốn đốn. Nên tận dụng vị trí mình đang có để tính toán nhiều hơn cho bản thân, cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi.

3 con giáp hưởng phúc, có số kiếm tiền, tài lộc bất tận trong tháng 9 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 18h ngày hôm nay (10/8), 3 con giáp bất ngờ nhận lộc lá, vận trình tình duyên bừng sáng

Đúng 18h ngày hôm nay (10/8), 3 con giáp bất ngờ nhận lộc lá, vận trình tình duyên bừng sáng

Đúng 18h tối nay (10/8), có 3 con giáp cực kì may mắn, đón nhận nhiều tin vui từ tình tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 con giáp may man tử vi 12 con giáp may mắn tâm linh tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng