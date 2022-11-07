Đúng 12h00 ngày Rằm tháng 10 âm lịch: Top 3 con giáp được Ngọc Hoàng che chở, làm một lời mười, lộc lá đếm không hết

Tử vi cho biết trong ngày rằm tháng 10 âm lịch, vận may của Hợi sẽ vô cùng tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận bườm xuôi gió. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo nát máy. Với những người tuổi Hợi còn làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là thời điểm tuổi Hợi bản mệnh lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu Hợi biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có một năm viên mãn, thành công.

Tử vi trong ngày rằm tháng 10 âm lịch là thời điểm vàng son của tuổi Dậu trong việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Tử vi cho biết tuổi Dậu chính là con giáp được Cát tiên soi sáng, tuổi Dậu sẽ có được vô vàng bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, tuổi Dậu càng chịu khó, cần cù thì chẳn mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa. Người tuổi Dậu hãy nắm bắt lấy cơ hội này để tự tạo tiền đề cho mình phát triển triển trong tương lai.

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn trong ngày rằm tháng 10 âm lịch, những người tuổi Mùi sẽ được Phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng phát. Đặc biệt, những người tuổi Mùi làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Tử vi cho biết trong hai tháng tới nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những bảng hợp đồng lớn mà Mùi tích lũy được một khoản tiền dư dả.

Trong thời gian tới những người tuổi Mùi trở nên giàu có cũng không quên những người xung quanh, con giáp thường giúp đỡ, tạo công ăn viện làm cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian này phước khí ngày càng tích tụ, con giáp đã giàu nay lại giàu hơn.

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