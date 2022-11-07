Đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 10 âm lịch): Thần Tiên hạ giới, Chính Ấn soi tỏ, 3 con giáp khơi thông vận mệnh, tiền tài khởi sắc, phú quý đặc biệt, đại cát đại lợi

Theo tử vi, kể từ Rằm tháng 10 âm lịch này, người tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, chuyện thăng quan tiến chức rất dễ xảy ra, lương thưởng cũng có dấu hiệu tăng gấp bội. Sự nghiệp của họ có tiến triển tốt. Nếu người tuổi này bền gan, vững chí thì dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, họ vẫn sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành tích như mong đợi.

Những người tuổi Mùi thích theo đuổi cuộc sống tự do và có khả năng chịu áp lực đặc biệt mạnh mẽ, có thể chịu đựng được mọi loại môi trường sống và làm việc khắc nghiệt để vươn tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, đúng Rằm tháng 10 âm lịch này, tài lộc của con giáp tuổi Mùi sẽ vượng phát vô cùng. Họ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc ngày càng rực rỡ, mọi xui xẻo sẽ tránh xa. Đặc biệt, kể từ Rằm tháng 10 âm lịch này đến cuối năm, người tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn may mắn, bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

Thời gian này, nếu tuổi Mùi biết tận dụng vận may thì sự nghiệp thăng hoa, đầu tư kinh doanh làm ăn rất dễ sinh lời, tài lộc vượng phát, vô cùng thuận lợi. Đặc biệt, với những người tuổi Mùi đang làm ăn kinh doanh sẽ có quý nhân giúp đỡ nên sớm tìm ra con đường đi của mình. Cuộc sống cũng nhờ đó mà trở nên giàu có.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất khá liều lĩnh, can đảm và đôi khi hơi nóng nảy. Nhưng thực chất, họ là người khôn khéo và chu đáo. Người tuổi này tính tình độc lập, tư duy tốt, biết bắt kịp xu thế thời đại.

Ảnh minh họa: Internet

Từ Rằm tháng 10 Âm lịch, người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì họ sẽ tăng thu nhập nhanh chóng. Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, thời gian sắp tới người tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Khả năng kiếm tiền của con giáp này ngày một mạnh mẽ. Họ có thể hoàn thành các nhiệm vụ trước thời hạn, được cấp trên khen ngợi. Con giáp này dần giải quyết được những khó khăn trong công việc, có thể thở phào nhẹ nhõm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!