3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần trong tuần mới này (7-13/11): rộng cửa đón Thần Tài, tiền về tới tấp, bùng nổ vận may

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 10:56

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, từ ngày 7/11 đến 13/11/2022 là một tuần vô cùng may mắn đối với 3 con giáp sau đây về sự nghiệp cũng như tài lộc.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho hay, từ ngày 7/11 đến 13/11/2022, tuổi Tỵ có cơ hội để theo đuổi mục tiêu và lý tưởng đã đặt ra. Nếu như trước đó bản mệnh từng phải tạm gác ước mơ sang một bên vì hoàn cảnh thực tế không cho phép, thì hiện tại, sẽ có thêm dũng khí để hoàn thành kế hoạch dang dở.

3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần trong tuần mới này (7-13/11): rộng cửa đón Thần Tài, tiền về tới tấp, bùng nổ vận may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều mà tuổi Tỵ cần ghi nhớ lúc này là hãy cứ thật sự tự tin và mạnh dạn hơn. Nếu gặp khó khăn, đừng ngại cầu viện những người bên cạnh, họ sẽ chẳng ngần ngại và sẵn sàng ra tay giúp đỡ bản mệnh ngay thôi, cũng như cách mà bản mệnh vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người.

Đường tài lộc cũng báo hiệu những tín hiệu tích cực trong tuần này cho tuổi Tỵ về mặt tài chính. Bởi vậy mà bản mệnh hoàn toàn có thể tận dụng thời cơ để mạo hiểm đầu tư thêm một chút. Khả năng thành công sẽ khá cao.

Tuổi Thân

Dự báo người tuổi Thân trong tuần mới (7/11 - 13/11) gặp Cát Tinh nâng đỡ hầu hết các ngày trong tuần. Tuổi Thân hãy tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ thì mọi khó khăn sẽ qua đi, dù là người có quyền chức cũng không thể làm khó bản mệnh. Nếu có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao bất kể khó khăn thì bản mệnh sẽ biến thách thức thành cơ hội, vươn lên vị trí xứng đáng hơn.

3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần trong tuần mới này (7-13/11): rộng cửa đón Thần Tài, tiền về tới tấp, bùng nổ vận may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc nhận dấu hiệu “lên hương”. Vốn là người độc lập nên con giáp này luôn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến phương diện tài chính một cách thuận lợi. Tuy nhiên, tuổi này cũng cần tránh những buổi tiệc tùng vô bổ nếu không muốn “tiền mất tật mang”. 

Vận trình tình cảm của tuổi Thân cũng có nhiều dấu hiệu tích cực vào cuối tuần. Những hiểu lầm, mâu thuẫn giữa các cặp đôi dần được tháo gỡ, khiến hai người ngày càng hiểu và trân trọng nhau nhiều hơn. Con giáp này coi nửa kia là một phần không thể thiếu của mình.

Tuổi Hợi

Công việc tuần này (7/11 - 13/11) của người tuổi Hợi có Thực Thần nâng đỡ nên những bạn làm kinh doanh, làm công việc tự do hoặc ôm thêm việc tranh thủ về nhà làm sẽ có lợi. Cùng với đó, những kiên trì, nỗ lực và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng đưa bản mệnh đến gần với con đường công danh của sự nghiệp.

3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần trong tuần mới này (7-13/11): rộng cửa đón Thần Tài, tiền về tới tấp, bùng nổ vận may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc khá suôn sẻ kể từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm ăn kinh doanh và người làm các công việc tay trái. Con giáp này có thể mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác để kiếm thêm nhiều cơ hội triển vọng. Nếu vẫn luôn chăm chỉ làm ăn thì cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay bản mệnh.

Vận trình tình cảm biến động theo chiều hướng tích cực hơn vào thời điểm cuối tuần. Nếu còn độc thân, bản mệnh dần dần bước ra khỏi thế giới riêng và cho những người thật sự chân thành với mình một cơ hội. Nếu quyết đoán, con giáp này có thể nhanh chóng đến với một ai đó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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