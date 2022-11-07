Tử vi may mắn tuần mới (7-13/11): Phật Bà soi tỏ, 3 con giáp ở thế 'rồng cuộn hổ ngồi', làm đâu thắng đó, tiền tài - công danh đều có thắng lợi lớn

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 06:51

Tử vi tuần mới từ 7 - 13/11/2022 của 12 con giáp cho thấy, Thiên Đức ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho 3 người tuổi này.

Tuổi Dần

Trong tuần mới này (7-13/11), Thiên Đức ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Nếu Dần biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở, hoặc bạn tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong thời gian tới nhằm đạt được vị trí quan trọng.

Thiên Ấn mang lại tin vui khía cạnh sự nghiệp nhưng vẫn có những hiểm nguy rình tập, thế nhưng Dần vẫn vui vẻ đón nhận với thái độ tích cực. Nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng.

Tử vi may mắn tuần mới (7-13/11): Phật Bà soi tỏ, 3 con giáp ở thế 'rồng cuộn hổ ngồi', làm đâu thắng đó, tiền tài - công danh đều có thắng lợi lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được những mối đầu tư triển vọng. Mạng lưới khách hàng, đối tác bản mệnh gây dựng từ trước đó dần mang lại những tác động tích cực.

Sao chủ đào hoa chiếu mệnh, người độc thân có thể nhận tin vui tình cảm vào khoảng đầu hoặc cuối tuần. Khi có ai quan tâm, để ý, bản mệnh nên mở rộng lòng mình và thử đón nhận đối phương. Những tin nhắn qua lại có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (7-13/11), sự nghiệp của người tuổi Ngọ có nhiều dấu hiệu tích cực trong tuần này do có Chính Quan và Chính Ấn nâng đỡ. Bạn tìm được thời điểm thích hợp để nắm bắt cơ hội, đồng thời không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó nên dễ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo, tạo cơ hội cất nhắc trong tương lai.

Tuy nhiên, việc phát triển quá nhanh chóng cũng sẽ khiến kẻ tiểu nhân do hung tinh Thiên Cẩu mang lại cảm thấy ngứa mắt. Dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào, bạn cũng nên khiêm tốn, chớ nên khoe khoang thành quả của mình.

Tử vi may mắn tuần mới (7-13/11): Phật Bà soi tỏ, 3 con giáp ở thế 'rồng cuộn hổ ngồi', làm đâu thắng đó, tiền tài - công danh đều có thắng lợi lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc có điểm sáng. Thiên Tài và Chính Tài cho thấy dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may, bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó sao cho hợp lý.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ có những dấu hiệu tiến triển đáng mừng, đặc biệt là từ giữa tuần trở đi. Con giáp này và nửa kia luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, đồng thời không quên tìm cách hâm nóng tình cảm. Hai người chính là cặp đôi đáng mơ ước trong mắt bạn bè.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 7/11 đến 13/11/2022, tuổi Tuất nhanh chóng vượt qua khó khăn đầu tuần để có thể gặt hái thành công lớn hơn vào khoảng thời gian sau đó. Với kinh nghiệm và sự nhanh nhạy, bản mệnh đưa ra được những quan điểm khiến cấp trên phải ngạc nhiên, thậm chí, định hướng công việc cho cả tập thể.

Thời gian này, bản mệnh càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu. Vì thế, tuổi Tuất, đặc biệt là người trẻ tuổi chớ nên ngại gian khó nhất thời. Việc thường xuyên học hỏi, công tác khiến con giáp này học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Tử vi may mắn tuần mới (7-13/11): Phật Bà soi tỏ, 3 con giáp ở thế 'rồng cuộn hổ ngồi', làm đâu thắng đó, tiền tài - công danh đều có thắng lợi lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần ghé thăm còn mang lại cho Tuất những buổi gặp gỡ "hái ra tiền". Bạn có thể bất ngờ gặp được người có chung chí hướng, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện cùng nhau. Khoản tiền kiếm được từ đây cũng vô cùng hứa hẹn.

Nhân duyên của người độc thân khá vượng. Con giáp này có thể gây ấn tượng với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Việc cần làm bây giờ là chủ động giữ quan hệ với đối phương, đừng chần chừ do dự kẻo để lỡ mối lương duyên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Trong tuần mới này (7-13/11), có nhiều cơ hội công việc đến với 3 con giáp này. Việc chớp lấy cơ hội và cố gắng hết mình giúp họ được người khác công nhận tài năng.

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