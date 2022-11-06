Người tuổi Thân trong tuần mới này được quý nhân phù trợ, giúp công việc trở nên hanh thông hơn bao giờ hết. Nhờ đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao qua những biểu hiện cũng như độ hiệu quả cao của công việc. Đồng thời cũng cần học hỏi thêm nhiều điều hơn nữa để bước đi vững vàng trên con đường phát triển sự nghiệp, thay vì dựa dẫm vào vận may.

Tử vi tuần mới 7-13/11 dự báo, vận trình tổng thể tuổi Thân trong các tuần đều rất tốt, đặc biệt từ thứ Hai đến thứ Bảy. Với ngày thứ Tư, bạn cần chú ý đến sức khỏe bản thân để tránh những khó chịu về thể chất do làm việc quá sức hoặc nhiễm lạnh.

Tử vi tuần mới này (7-13/11) cho thấy, con giáp tuổi Mão có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến. Con giáp này có thể được nhận thêm công việc, dự án mới hoặc thuyên chuyển công việc.

Vận trình tài lộc vượng tiến. Con giáp này nhanh chóng gia tăng nguồn thu nhập cá nhân nhờ thu được khoản lợi nhuận rủng rỉnh từ công việc kinh doanh, đầu tư tài chính. Vận trình tình cảm khởi sắc. Người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong tuần này.

Ảnh minh họa: Internet

Những người đầu tư làm ăn cũng gặp may mắn, chọn đúng dự án có tiềm năng để giải ngân. Một số người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, thu về khoản lợi nhuận. Biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, con giáp này được tăng lương, tăng thưởng, tinh thần phấn chấn vô cùng. So với nửa cuối tuần, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, đồng thời chỉ cần chăm chỉ hoàn thành tốt công việc được giao là bạn có thể có được một khoản tiền thưởng đáng mơ ước.

Vận trình tình cảm nhận tích hiệu tích cực trong tuần này. Người độc thân có thể được người khác theo đuổi và tán tỉnh, từ đó mở ra cơ hội cho bạn để nhanh nhanh nói chuyện yêu đương. Người có đôi có cặp hiện đang có cuộc sống viên mãn bên người ấy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuần này (7-13/11) có quý nhân trợ lực, công việc hanh thông. Vận trình tổng thể tuổi Hợi diễn ra tốt đẹp, hanh thông vào ngày thứ Hai và Chủ Nhật. Trong đó, thứ Sáu là ngày mà bạn có khả năng gặp phải chuyện may rủi, do đó hãy cẩn thận.

Công việc của người tuổi Hợi có một tuần làm việc hanh thông suôn sẻ do ảnh hưởng của Chính Ấn. Nhờ đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao qua những biểu hiện cũng như độ hiệu quả cao của công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận bạn có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

Chuyên tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Nam và nữ độc thân tuổi này đều gặp may mắn trong chuyện tình cảm nhưng cũng cần phải cẩn thận tránh chọn lầm người để yêu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!