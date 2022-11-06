3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi trong tuần mới này (7-13/11): may túi 3 gang đựng tiền, tài lộc cứ thế đổ về, cuộc sống hanh thông khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 06:49

Thầy tử vi dự báo, 3 con giáp này nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may tài lộc trong tuần mới này (7-13/11).

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới 7-13/11 dự báo, vận trình tổng thể tuổi Thân trong các tuần đều rất tốt, đặc biệt từ thứ Hai đến thứ Bảy. Với ngày thứ Tư, bạn cần chú ý đến sức khỏe bản thân để tránh những khó chịu về thể chất do làm việc quá sức hoặc nhiễm lạnh.

3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi trong tuần mới này (7-13/11): may túi 3 gang đựng tiền, tài lộc cứ thế đổ về, cuộc sống hanh thông khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân trong tuần mới này được quý nhân phù trợ, giúp công việc trở nên hanh thông hơn bao giờ hết. Nhờ đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao qua những biểu hiện cũng như độ hiệu quả cao của công việc. Đồng thời cũng cần học hỏi thêm nhiều điều hơn nữa để bước đi vững vàng trên con đường phát triển sự nghiệp, thay vì dựa dẫm vào vận may. 

Vận trình tài lộc vượng tiến. Con giáp này nhanh chóng gia tăng nguồn thu nhập cá nhân nhờ thu được khoản lợi nhuận rủng rỉnh từ công việc kinh doanh, đầu tư tài chính. Vận trình tình cảm khởi sắc. Người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong tuần này. 

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới này (7-13/11) cho thấy, con giáp tuổi Mão có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến. Con giáp này có thể được nhận thêm công việc, dự án mới hoặc thuyên chuyển công việc.

3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi trong tuần mới này (7-13/11): may túi 3 gang đựng tiền, tài lộc cứ thế đổ về, cuộc sống hanh thông khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người đầu tư làm ăn cũng gặp may mắn, chọn đúng dự án có tiềm năng để giải ngân. Một số người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, thu về khoản lợi nhuận. Biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, con giáp này được tăng lương, tăng thưởng, tinh thần phấn chấn vô cùng. So với nửa cuối tuần, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, đồng thời chỉ cần chăm chỉ hoàn thành tốt công việc được giao là bạn có thể có được một khoản tiền thưởng đáng mơ ước. 

Vận trình tình cảm nhận tích hiệu tích cực trong tuần này. Người độc thân có thể được người khác theo đuổi và tán tỉnh, từ đó mở ra cơ hội cho bạn để nhanh nhanh nói chuyện yêu đương. Người có đôi có cặp hiện đang có cuộc sống viên mãn bên người ấy. 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuần này (7-13/11) có quý nhân trợ lực, công việc hanh thông. Vận trình tổng thể tuổi Hợi diễn ra tốt đẹp, hanh thông vào ngày thứ Hai và Chủ Nhật. Trong đó, thứ Sáu là ngày mà bạn có khả năng gặp phải chuyện may rủi, do đó hãy cẩn thận.

Công việc của người tuổi Hợi có một tuần làm việc hanh thông suôn sẻ do ảnh hưởng của Chính Ấn. Nhờ đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao qua những biểu hiện cũng như độ hiệu quả cao của công việc.

3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi trong tuần mới này (7-13/11): may túi 3 gang đựng tiền, tài lộc cứ thế đổ về, cuộc sống hanh thông khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận bạn có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến. 

Chuyên tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Nam và nữ độc thân tuổi này đều gặp may mắn trong chuyện tình cảm nhưng cũng cần phải cẩn thận tránh chọn lầm người để yêu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới (7-13/11): 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền vào như nước sông Đà, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới (7-13/11): 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền vào như nước sông Đà, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong tuần mới (7-13/11). Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, bạn chỉ cần nắm bắt và quyết tâm thực hiện thì ắt kiếm về một khoản lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi con giáp tuần mới con giáp may mắn tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 34 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy