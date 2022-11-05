Đúng Rằm tháng 10 âm lịch: 3 tuổi được lộc Tổ Tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời, vận mệnh lên hương, trả hết nợ nần, giàu to sung túc

Những người này không chỉ bên cạnh tuổi Sửu bước qua gian khổ mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp, giúp họ kiếm được nhiều tiền để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trời sinh tuổi Sửu là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Sửu không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân.

Tử vi học có nói, Rằm tháng 10 âm lịch này, tài lộc của tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi. Tuổi Sửu có cung Quan Lộc thì xác định sắp tới cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. Cuối năm 2022 đầu năm 2023 may mắn tới liên tiếp, đây cũng là lúc tuổi Sửu khổ tận cam lai, nói lời tạm biệt với những vận hạn đã qua, thời gian tới càng nỗ lực sẽ càng gặp được thời cơ tốt để đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng Rằm tháng 10 âm lịch, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Tỵ sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Bề ngoài tuổi Dậu khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào Rằm tháng 10 âm lịch sắp tới, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng giúp họ có cơ hội thay đổi tình hình hiện tại, vượt qua khó khăn đã kéo dài trong thời gian qua. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Từ giờ đến cuối năm, mọi thứ sẽ dần được cải thiện đáng kể, bước qua năm 2023 thời cơ xuất hiện, cũng chính là lúc thăng hoa như diều gặp gió.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!