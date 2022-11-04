Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (5/11): Ngàn sao tinh tú hội tụ, 3 con giáp may mắn được chiếu mệnh, vận khí lên hương, tiền tài khởi sắc

Tử vi cho biết, bước qua ngày mai (5/11), nhờ được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Hợi vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bạn đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Theo tử vi 12 con giáp, người người sinh năm Hợi thuộc tuýp người hướng nội. Họ nhạy cảm và đặc biệt giàu tình cảm. Con giáp này cũng giàu tinh thần vươn lên và luôn dũng cảm tiến về phía trước. Con giáp này không sợ thất bại và thường biến thất bại thành cơ hội để họ học hỏi kinh nghiệm. Hợi biết người biết ta nên dù có thành công cũng luôn giữ thái độ khiêm tốn chứ không khoe khoang.

Người tuổi Tỵ dễ trở thành con giáp phát tài trong ngày mai (5/11), cho dù bản mệnh làm ở ngành nghề nào đi chăng nữa.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Bạn là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Với người làm công ăn lương, một phần vì sự cố gắng không ngừng nghỉ, một phần nhờ có Cát Tinh chiếu mệnh nên ngày cuối tuần này bạn nhận được thành quả xứng đáng. Con giáp này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối đấy, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Hãy mạnh dạn tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn từ trước đó. Hơn nữa, xung quanh bạn vốn chẳng bao giờ thiếu người ủng hộ.

Tuổi Dậu

Đúng 0h đêm nay (5/11), may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên quãng thời gian sắp tới vận trình của tuổi Dậu suôn sẻ vô cùng. Sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc tuổi này khởi sắc vì có Tam Hội nâng đỡ. Ngay trong ngày mai, Dậu sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng không thiếu một xu. Dậu cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí như lời đồn.

May mắn nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên Dậu đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bạn không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia rồi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!