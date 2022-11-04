Tử vi cuối tuần, xem tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (5-6/11): Vạn tượng sinh sôi, top 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng vão ngõ sau, chuẩn bị hứng cơn mưa tài lộc

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 11:48

Trong 2 ngày cuối tuần này (5-6/11), top 3 con giáp dưới đây được Thần Tài điểm tô vận trình nên đường phát tài, phát lộc cực kỳ sung túc, khả năng thành công cao trong công việc làm ăn.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp có nói, trong 2 ngày cuối tuần này (5-6/11), vận may của người tuổi Tý không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới. Bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Tử vi cuối tuần, xem tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (5-6/11): Vạn tượng sinh sôi, top 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng vão ngõ sau, chuẩn bị hứng cơn mưa tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Tý luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, Tý cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Tuổi Ngọ

Tài lộc chính là điểm sáng lớn nhất trong 2 ngày cuối tuần này (5-6/11) của những người tuổi Ngọ. Con giáp này được tài tinh trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình.

Tử vi cuối tuần, xem tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (5-6/11): Vạn tượng sinh sôi, top 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng vão ngõ sau, chuẩn bị hứng cơn mưa tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm đầu tư kinh doanh nên tranh thủ cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng, với sự uy tín của mình, Ngọ chắc chắn sẽ chinh phục được lòng tin của cả người cũ và người mới. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi và suy tính kỹ càng, nay Ngọ có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà mình đề ra. Tin chắc rằng Ngọ sẽ kiếm được một khoản chẳng thua kém ai.

Với người làm công ăn lương, con giáp này chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Người cầm tinh tuổi Ngựa có đủ sự bình tĩnh để tìm xem vấn đề phát sinh từ đâu, tập trung vào nút thắt đó và tháo gỡ lần lượt.

Tuổi Tuất

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, rất giỏi thích ứng với mọi sự thay đổi, và đặc biệt rất nhạy bén với kim tiền và sẽ luôn phấn đấu để có một cuộc sống sung túc, giàu có nhất.

Tử vi cuối tuần, xem tử vi đúng 2 ngày cuối tuần (5-6/11): Vạn tượng sinh sôi, top 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng vão ngõ sau, chuẩn bị hứng cơn mưa tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (5-6/11) cho biết, những người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, thời gian tới đây, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực. Mọi sự đều hanh thông, công việc tiến triển dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm. Thu nhập tăng vèo vèo, tiền bạc luôn rủng rỉnh trong tay.

Vận may của con giáp này sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp tuổi Tuất ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi chính xác 5 ngày tới (5/11-9/11): Thiên Ấn tọa mệnh, Phật Tổ soi đường, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tiền tài - công danh đều khởi sắc như mơ

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Trong 5 ngày sắp tới đây (5/11-9/11), vận may của 3 con giáp đã đến, trên có Phật Tổ dưới có quý nhân, họ làm gì cũng may mắn, phát tài phát lộc.

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