Tử vi chính xác 5 ngày tới (5/11-9/11): Thiên Ấn tọa mệnh, Phật Tổ soi đường, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tiền tài - công danh đều khởi sắc như mơ

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 11:31

Trong 5 ngày sắp tới đây (5/11-9/11), vận may của 3 con giáp đã đến, trên có Phật Tổ dưới có quý nhân, họ làm gì cũng may mắn, phát tài phát lộc.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp trong 5 ngày sắp tới đây (5/11-9/11) cho thấy, cát khí của tuổi Dần tăng lên mạnh mẽ, thậm chí có thời điểm theo cấp số nhân. Bởi thế mà mưu sự thuận lợi hơn rất nhiều. Công việc suôn sẻ, kinh doanh, buôn bán đắt hàng, một số khoản đầu tư sinh lời thụ động, người cầm tinh con Cọp nắm trong tay nhiều nguồn thu, tài lộc dồi dào, tiền bạc kiếm dễ dàng.

Tử vi chính xác 5 ngày tới (5/11-9/11): Thiên Ấn tọa mệnh, Phật Tổ soi đường, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tiền tài - công danh đều khởi sắc như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là thời điểm mà tuổi Dần sẽ đón nhận những thay đổi tích cực trong cuộc sống, sự nghiệp đi lên, tiền bạc dồi dào và có thể hoàn thành mục tiêu tài chính trong những ngày cuối năm cũng như thực hiện những ước mơ bấy lâu nay ấp ủ.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần có một gia đình hòa thuận và bình yên, những người còn độc thân có hi vọng tìm được nửa kia. Nhân duyên của con giáp này trên cơ bản phát triển khá tốt, bạn có thể nhờ vào những người thân quen của mình để dành được lợi thế, giúp tiến chức thăng quan.

Tuổi Thìn

Tử vi 5 ngày sắp tới đây (5/11-9/11) cho thấy, Chính Tài và Thực Thần che chở báo hiệu những tín hiệu tích cực về tài lộc cho bản mệnh. Bởi vậy mà bạn hoàn toàn có thể tận dụng thời cơ để mạo hiểm đầu tư thêm một chút, khả năng thành công sẽ khá cao.

Tử vi chính xác 5 ngày tới (5/11-9/11): Thiên Ấn tọa mệnh, Phật Tổ soi đường, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tiền tài - công danh đều khởi sắc như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc có được sự trợ lực của tài tinh trong thời gian này giúp bản mệnh bớt căng thẳng hơn, nhất là khi có tiền bạc trong tay nên tuổi Thìn cho phép chiều chuộng bản thân một chút. Chỉ với một tâm thế thoải mái và tỉnh táo con giáp này mới có thể tìm ra đáp án thăng tiến vượt bậc cho mình.

Ngoài ra, người tuổi Thìn còn may mắn có Thái Âm bổ trợ nên đường tình duyên khá vượng. Người độc thân đứng trước cơ hội tìm cho mình một nửa yêu thương. Nhưng muốn làm được điều đó, bạn sẽ cần năng tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, chủ động giữ mối quan hệ với người mà mình có thiện cảm.

Tuổi Mùi

Do có Tam Hợp nâng đỡ nên tuổi Mùi cũng nằm trong số 3 con giáp phát tài 5 ngày tới (5/11-9/11). Thời điểm này, Mùi làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người.

Tử vi chính xác 5 ngày tới (5/11-9/11): Thiên Ấn tọa mệnh, Phật Tổ soi đường, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tiền tài - công danh đều khởi sắc như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Mùi sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Dù có làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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