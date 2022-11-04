Thần Tài mách bảo: Vào lúc 16h30 chiều nay (4/11/2022), 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời giàu sụ

Tử vi cho thấy, vào chiều ngày 4/11 này, con giáp tuổi Sửu có tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội cải thiện tài lộc. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Những người cầm tinh con Trâu là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Người tuổi Tỵ thường can đảm, thông minh, đa năng, tràn đầy năng lượng và không bao giờ ngại gian khổ. Con giáp này thích thử những điều mới, ngay cả khi thất bại, Tỵ cũng không có gì phải phàn nàn.

Với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt trước mắt, nếu biết tận dụng, Sửu sẽ dễ dàng nâng cao mức sống của bản thân, thậm chí là xây dựng cho mình và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc khiến nhiều người khác ngưỡng mộ. Vận may của tuổi Sửu sẽ đạt đỉnh, nếu biết nắm bắt thì cơ hội giàu có, đổi đời nằm trong tầm tay, con giáp này không nên bỏ lỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ ngày 4/11 này trở đi, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ có nhiều bất ngờ mà chính con giáp này cũng không nghĩ tới. Đây là một trong những con giáp có khả năng phát tài, vận may của con giáp này chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Những ai đam mê kinh doanh, đầu tư trong suốt nhiều năm qua thì đây là cơ hội cực kỳ quý giá.

Những thay đổi lớn trong cuộc sống của tuổi Tỵ cùng sự xuất hiện của quý nhân và sự nhanh nhạy của tuổi Tỵ, chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả. Trong những ngày tháng tới, người tuổi Tỵ sẽ được sao Tinh Tú chiếu mệnh ra đường đi chơi cũng gặp được tiền hoặc nhận được cơ hội làm ăn lớn.

Tuổi Dậu

Dậu bản chất là người trung thực, dù làm việc gì con giáp này cũng rất nghiêm túc và không bao giờ giải quyết việc gì cẩu thả, hầu hết con giáp này rất ổn định và có phong cách lãnh đạo. Hầu hết người tuổi Dậu sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng Dậu rất chú trọng đến việc trau dồi khả năng của mình và có thể tích lũy kinh nghiệm và kiến ​​thức từ nhiều thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 4/11 cho thấy, người tuổi Dậu nhìn chung khá sung túc, tiền tiêu hoài không hết lại có cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian tới nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của Dậu tăng mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Thời gian này, người tuổi Dậu có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to. Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính Dậu cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!