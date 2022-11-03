Tử vi đúng 5 ngày tới (Rằm tháng 10 âm lịch): Phật Bà hiển linh, nâng bước 3 con giáp qua khổ nạn, khai thông vận mệnh, đón tài lộc triền miên

Đúng Rằm tháng 10 âm lịch này, 3 con giáp dưới đây được quý nhân tương trợ, cát tinh nhập mệnh, hưởng lộc trời ban, phát triển nhanh chóng trong mọi mặt của cuộc sống.

Tuổi Thân Những người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, những người tuổi Thân biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Ảnh minh họa: Internet Tử vi 5 ngày tới (Rằm tháng 10 âm lịch), những người tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều điều vui vẻ. Công việc tuổi Thân có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới.

Ngoài ra, Thân sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tự nguyện gíúp đỡ, tạo điều kiện cho tuổi Thân phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào không ngừng. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Thân cần phải nỗ lực nắm bắt thời cơ, có khi đổi đời lúc nào không hay. Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Tuổi Mùi Những người tuổi Mùi vốn rất chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến trong công việc. Họ không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn trong công việc hằng ngày hay cuộc sống, mà không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ làm nên được những thành tựu đáng nể, sự nghiệp thăng hoa, tài vận đủ đầy, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet Đúng Rằm tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Công việc tưởng rằng sẽ giậm chân tại chỗ nhưng bất ngờ thuận lợi và giúp tinh thần tuổi Dậu phấn chấn và thoải mái hơn. Thời gian sắp tới, tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, nhìn chung, tuần mới của tuổi Mùi sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Cuối năm nay, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay. Tuổi Tuất Đúng Rằm tháng 10 âm lịch này, Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Tuất. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên bạn. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới. Ảnh minh họa: Internet Thu nhập của con giáp này tăng lên, bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do. Chuyện tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Bạn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bạn không quá quan tâm. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-dung-5-ngay-toi-ram-thang-10-am-lich-phat-ba-hien-linh-nang-buoc-3-con-giap-qua-kho-nan-khai-thong-van-menh-don-tai-loc-trien-mien-520925.html