Nhà tiên tri lừng danh phán đoán, 99% top 3 con giáp đổi đời kể từ Rằm tháng 10 âm lịch: vận khí lên hương, của cải đổ về, phú quý cát tường

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 08:41

Tử vi con giáp dự đoán có 3 con giáp kể từ Rằm tháng 10 âm lịch vận số rất đỏ, có nhiều điểm sáng trên đường tài lộc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Nhà tiên tri lừng danh phán đoán, 99% top 3 con giáp đổi đời kể từ Rằm tháng 10 âm lịch: vận khí lên hương, của cải đổ về, phú quý cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ Rằm tháng 10 Âm lịch, người tuổi Tỵ làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Thời gian này, tuổi Tỵ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Con giáp tuổi Tỵ có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bản chất khá lanh lợi, thông minh. Họ ham học hỏi, học đâu hiểu đó và cũng là người rất kiên định với mục tiêu của mình. Khi đã xác định mục tiêu cụ thể, con giáp này thường tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Người tuổi này sẽ không dừng lại nếu không đạt được thứ mình mong đợi.

Nhà tiên tri lừng danh phán đoán, 99% top 3 con giáp đổi đời kể từ Rằm tháng 10 âm lịch: vận khí lên hương, của cải đổ về, phú quý cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo kể từ Rằm tháng 10 âm lịch này, con giáp tuổi Thân có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được khách hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất thông minh, độc lập và không chịu khuất phục. Con giáp này có năng lực, ham học hỏi, biết cách lập kế hoạch. Họ cũng không ngại khó, ngại khổ. Khi gặp khó khăn, họ không nản lòng, nhụt chí mà từng bước tìm cách giải quyết vấn đề. 

Nhà tiên tri lừng danh phán đoán, 99% top 3 con giáp đổi đời kể từ Rằm tháng 10 âm lịch: vận khí lên hương, của cải đổ về, phú quý cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 10 âm lịch này, được sao Thiên Đức che chở, người tuổi Dần đón cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp. Dần đã nỗ lực trong suốt thời gian qua, ngay cả khi mọi người xung quanh đều lười biếng và muốn nghỉ ngơi, vì thế chẳng lý nào Dần lại không gặt hái được thành tích tích cực.

Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, Dần không thua kém bất cứ ai, chỉ cần phát huy đúng khả năng của mình, bạn sẽ thấy con đường tương lai ngày càng mở mang. Thậm chí, một vài người còn được quý nhân, bạn bè giúp đỡ, khiến mọi việc thêm phần suôn sẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 16h30 chiều nay (mùng 10/10 âm lịch): Phật Tổ soi sáng, 3 con giáp trúng được quả đậm, trả hết nợ nần, đổi đời giàu sang

Đồng hồ điểm đúng 16h30 chiều nay (mùng 10/10 âm lịch): Phật Tổ soi sáng, 3 con giáp trúng được quả đậm, trả hết nợ nần, đổi đời giàu sang

Tử vi cho thấy, đúng 16h30 chiều nay (mùng 10/10 âm lịch), nhờ được ơn trên chiếu cố mà 3 con giáp này trúng số cực đậm, có của ăn của để.

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