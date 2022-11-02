Rằm tháng 10 này vạn tượng sinh sôi: TOP 3 con giáp khí vận lên hương, tiền tài chạm đỉnh, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 21:46

Rằm tháng 10 âm lịch là thời điểm Thần Tài điểm mặt chỉ tên, phù hộ tương trợ cho 3 con giáp sau đây.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cực kỳ lanh lợi, thông minh bẩm sinh, luôn mang trong mình tấm lòng nhân hậu. So với những con giáp khác, người tuổi Tý giữ tiền khá tốt, biết quan sát và tận dụng những cơ hội tốt trong công việc, linh hoạt và có khả năng ứng biến mọi lúc mọi nơi. 

Rằm tháng 10 này vạn tượng sinh sôi: TOP 3 con giáp khí vận lên hương, tiền tài chạm đỉnh, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, Rằm tháng 10 âm lịch này, tài lộc của tuổi Tý có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi. Tuổi Tý có cung Quan Lộc thì xác định sắp tới cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. Với sự chiếu cố nồng hậu của quý nhân và thần tài, những ngày tới tuổi Tý sẽ tích lũy được nhiều của cải đáng giá. Cuộc sống càng về sau sẽ tràn ngập sức sống, được tận hưởng những điều mới mẻ và thú vị nhất.

Cuối năm 2022 này may mắn tới liên tiếp, đây cũng là lúc tuổi Tý khổ tận cam lai, nói lời tạm biệt với những vận hạn đã qua, thời gian tới càng nỗ lực sẽ càng gặp được thời cơ tốt để đổi đời.

Tuổi Thìn

Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh, lại được quý nhân chỉ bảo. Vì vậy, trong ngày này, bản mệnh có tài lộc bùng nổ, chỉ cần nắm bắt cơ hội là tuổi Thìn có thể kiếm tiền một cách thuận lợi.

Đối với người làm công việc văn phòng, bản mệnh gặp được quý nhân phù trợ và nâng đỡ trong sự nghiệp, thế nên sẽ có cơ hội thăng tiến và đạt được  nhiều thành tựu.

Rằm tháng 10 này vạn tượng sinh sôi: TOP 3 con giáp khí vận lên hương, tiền tài chạm đỉnh, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với người làm nông nghiệp, liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi thì trời sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng bột thu. Cứ theo đà này, tuổi Thìn lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, cuộc sống ấm no. Ngoài ra, Thìn còn được dự báo sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp con giáp này giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, họ còn tạo điều kiện giúp tuổi Thìn xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn có tính cách thông minh và lanh lợi. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tuổi Dậu không được chiếu cố về vận may, bất kể con giáp này làm việc gì cũng gian truân và vất vả, kể cả những lúc nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể đạt được thành công như mong đợi.

Rằm tháng 10 này vạn tượng sinh sôi: TOP 3 con giáp khí vận lên hương, tiền tài chạm đỉnh, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 10 âm lịch này, vận số của Dậu sẽ đỏ rực như son. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng mỗi bước chân Dậu đi đều mang lại tiền tài, phú quý cho họ. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống tới tấp. Từ đây, Dậu sẽ vĩnh biệt kiếp nghèo, tự làm đại gia bạc tỷ.

Chuyện tình yêu lứa đôi của Dậu đang dần tốt đẹp trở lại. Dậu với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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