Trúng số độc đắc vào lúc 16h00 chiều mai (10/10 âm lịch): 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, giàu nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 20:46

Được Thần Tài ưu ái, những con giáp này được dự đoán sẽ thừa thắng xông lên, xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả kể từ mùng 10/10 âm lịch.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Những người tuổi Thân thường có vẻ bề ngoài vô tâm nhưng bên trong rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm. Người tuổi Thân không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Trúng số độc đắc vào lúc 16h00 chiều mai (10/10 âm lịch): 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, giàu nhanh bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (mùng 10/10 âm lịch), người tuổi Thân nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Thời điểm này, người tuổi Thân càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Dưới sự phù trợ của cát tinh, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách.

Những người tuổi Thân đang làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp, tuổi Mùi được xem là con giáp có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn biết nỗ lực và cố gắng để tiến về phía trước. So với những con giáp khác, tuổi Mùi có tính cách thoải mái, đơn giản, dễ chịu. Họ tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khố hay không là do mình quyết định, nếu biết nỗ lực chăm chỉ thì cuộc sống sẽ thăng hoa, có làm thì mới có ăn.

Trúng số độc đắc vào lúc 16h00 chiều mai (10/10 âm lịch): 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, giàu nhanh bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (mùng 10/10 âm lịch) cho biết, người tuổi Mùi sẽ gặp cơ hội tốt trong công việc, sự nghiệp. Sẽ có người tìm đến với họ để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Khả năng cao là con giáp này sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp.

Người làm công ăn lương tuy có gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, họ lại may mắn được quý nhân phù trợ nên sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Nếu đã có đôi có cặp, người tuổi Mùi nên dành một chút bất ngờ cho nửa kia.

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi thường có tính cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, sống tình cảm đến nỗi đôi khi bị chê cảm tính nhưng nhìn chung là thân thiện, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Người tuổi Hợi đối xử với mọi người bằng sự chân thành nên thường nhận lại được những điều tốt đẹp từ người khác.

Trúng số độc đắc vào lúc 16h00 chiều mai (10/10 âm lịch): 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, giàu nhanh bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (mùng 10/10 âm lịch) cho biết, vận số của người tuổi Hợi được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây chính là giai đoạn người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều dự án bất ngờ làm nên thành công cho mình trong tương lai. Đồng thời, con giáp này đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên cần tận dụng tối đa, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Chuyện tình cảm hôn nhân khởi sắc mạnh mẽ, người độc thận có cơ hội tìm được ý trung nhân, còn những người đã kết hôn sẽ sớm có tin vui về con cái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Nhà tiên tri chắc nịch 3 con giáp trúng được quả đậm vào Rằm tháng 10: nhanh chóng chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng của cải

Nhà tiên tri chắc nịch 3 con giáp trúng được quả đậm vào Rằm tháng 10: nhanh chóng chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng của cải

Từ Rằm tháng 10 âm lịch, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc, cực kỳ giàu có, vạn sự hanh thông khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp trúng số con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn