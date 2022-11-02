Nhà tiên tri chắc nịch 3 con giáp trúng được quả đậm vào Rằm tháng 10: nhanh chóng chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng của cải

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 08:11

Từ Rằm tháng 10 âm lịch, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc, cực kỳ giàu có, vạn sự hanh thông khởi sắc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo.

Nhà tiên tri chắc nịch 3 con giáp trúng được quả đậm vào Rằm tháng 10: nhanh chóng chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng của cải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là kể từ Rằm tháng 10 Âm lịch này, thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Đây là thời điểm tuổi Dần đón nhận cơ hội kiếm tiền ập đến. Con giáp này cần bình tĩnh để đưa ra các quyết định phù hợp.

Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn tài giỏi và thông minh. Tuy rằng họ không được xuất thân trong gia đình giàu có, sung túc nhưng họ có khả năng tạo dựng phú quý cho bản thân mình.

Nhà tiên tri chắc nịch 3 con giáp trúng được quả đậm vào Rằm tháng 10: nhanh chóng chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng của cải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, Rằm tháng 10 âm lịch tới đây, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư càng sinh lời. Được sao tốt chiếu rọi, người tuổi Thân làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ.

Có thể nói, cuộc sống 2 tháng cuối năm nay sẽ thăng hoa bất ngờ. Người tuổi Thân vốn biết nắm bắt thời cơ, vì vậy chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ để họ đổi đời, tích lũy tiền bạc và kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống sung túc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Nhà tiên tri chắc nịch 3 con giáp trúng được quả đậm vào Rằm tháng 10: nhanh chóng chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng của cải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Rằm tháng 10 âm lịch, chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Hợi có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Hợi giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi cũng hạnh phúc thăng hoa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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