Chủ nhân giải độc đắc 200 tỷ vào ngày mai (10/10 âm lịch) chính thức gọi tên 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 06:48

Theo tử vi, có 3 con giáp may mắn sẽ được Thần tài tìm để ban cho tài lộc và điềm lành trong ngày mai (10/10 âm lịch).

Tuổi Mão

Chính Tài cho thấy mùng 10/10 âm lịch là một ngày dư dả và sung túc đối với người tuổi Mão. Bạn có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là cơ hội để bạn vươn lên khẳng định giá trị bản thân mình.

Chủ nhân giải độc đắc 200 tỷ vào ngày mai (10/10 âm lịch) chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản tiền thưởng khá. Đó là quyền lợi và cũng là thành quả xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Hãy cố gắng hơn nữa để có thể tiến xa hơn. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày mai, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mai (mùng 10/10 âm lịch) cho thấy, tuổi Tỵ không những được thần tài chiếu cố mà mọi vận may đều tề tựu bên cạnh, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc hanh thông.

Chủ nhân giải độc đắc 200 tỷ vào ngày mai (10/10 âm lịch) chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước. Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu một ngày ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do.

Ngoài ra, nhờ có Tam Hợp mà người tuổi Tỵ có cảm thấy những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đang tràn ngập trong không gian của bạn. Dường như những phút giây lãng mạn ngọt ngào của đời sống tình cảm sẽ giúp cho tâm hồn bạn được thăng hoa hơn rất nhiều đấy.

Tuổi Dậu

Dậu là người thông minh, lanh lợi và luôn biết ứng phó trong mọi tình huống. Bề ngoài có vẻ như con giáp này không quan tâm đến mọi thứ nhưng thực tế Dậu là người thấu tình đạt lý.

Chủ nhân giải độc đắc 200 tỷ vào ngày mai (10/10 âm lịch) chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (mùng 10/10 âm lịch) cho biết, tuổi Dậu là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp này sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới, tuổi Dậu thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Dậu đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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