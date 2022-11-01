Trong 3 ngày tới (4/11/2022): Thần Tài hiển linh, 3 con giáp này song hỷ lâm môn, cát khí hưng vượng, tiền tài rực sáng

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 20:41

Vượt qua những khó khăn, thử thách, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ được dự báo sẽ tăng thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này phù hợp với các lĩnh vực tài chính, sản xuất và được dự đoán sẽ trở thành doanh nhân thành đạt.

Trong 3 ngày tới (4/11/2022): Thần Tài hiển linh, 3 con giáp này song hỷ lâm môn, cát khí hưng vượng, tiền tài rực sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày tới (4/11/2022), người tuổi Thìn được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Họ có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa.

Đối với người làm ăn, kinh doanh buôn bán thì công việc sẽ rất khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Với người làm công ăn lương, bạn có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, nhưng chỉ cần cố gắng, thách thức sẽ thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương cho bạn.

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày sắp tới đây (4/11/2022), con đường tài lộc của người tuổi Mùi khá tươi sáng. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh khá vất vả, nhưng chỉ cần cố gắng thì không gì có thể cản bước tuổi Mùi.

Trong 3 ngày tới (4/11/2022): Thần Tài hiển linh, 3 con giáp này song hỷ lâm môn, cát khí hưng vượng, tiền tài rực sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.

Người làm công ăn lương nếu biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giúp bạn vượt qua khó khăn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, bạn chẳng lo sẽ không được nhận các khoản tiền thưởng nóng. Bên cạnh đó, nếu muốn túi tiền thêm phần rủng rỉnh, bạn có thể cân nhắc các công việc làm thêm.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu khá hiền lành, hòa đồng và thân thiện. Họ có thể kết bạn với tất cả mọi người.

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (4/11/2022), người tuổi Dậu có cơ hội thể hiện trình độ, năng lực của bản thân và có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Người làm công ăn lương có thể đạt được thành tích tốt trong khi những người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Trong 3 ngày tới (4/11/2022): Thần Tài hiển linh, 3 con giáp này song hỷ lâm môn, cát khí hưng vượng, tiền tài rực sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn. Phương diện tài lộc của người làm kinh tế cũng có nhiều điểm sáng bởi đầu tư kinh doanh bước đầu có lãi. Lợi nhuận thu về tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng tiến đều đều, tích tiểu thành đại, bạn có thể hài lòng với hiện tại và đặt nhiều hy vọng vào tương lai tươi sáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Thần linh mách bảo 3 con giáp TRÚNG SỐ GIÀU TO vào chiều mai (mùng 9/10 âm lịch): Hút sạch may mắn tiền bạc, phất lên giàu nhanh chớp mắt

Thần linh mách bảo 3 con giáp TRÚNG SỐ GIÀU TO vào chiều mai (mùng 9/10 âm lịch): Hút sạch may mắn tiền bạc, phất lên giàu nhanh chớp mắt

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp (mùng 9/10 âm lịch) cho thấy 3 người tuổi này có lộc trời cho, đón nhận nhiều điều tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới con giáp may mắn tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn