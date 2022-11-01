Trong 3 ngày tới (4/11/2022): Thần Tài hiển linh, 3 con giáp này song hỷ lâm môn, cát khí hưng vượng, tiền tài rực sáng

Vượt qua những khó khăn, thử thách, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ được dự báo sẽ tăng thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.
- Tử vi chính xác 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch): Hào quang rực sáng, Cát Tinh dẫn lối, 3 con giáp đón niềm vui lớn, tiền tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa
- Thần Tài đảm bảo 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên hồi trong 10 ngày tới (2-11/11): tiền đổ về ào ào, may mắn ngập trời, cuối năm rủng rỉnh sắm Tết
Tuổi Thìn
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này phù hợp với các lĩnh vực tài chính, sản xuất và được dự đoán sẽ trở thành doanh nhân thành đạt.
Trong 3 ngày tới (4/11/2022), người tuổi Thìn được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Họ có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa.
Đối với người làm ăn, kinh doanh buôn bán thì công việc sẽ rất khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Với người làm công ăn lương, bạn có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, nhưng chỉ cần cố gắng, thách thức sẽ thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương cho bạn.
Tuổi Mùi
Tử vi cho thấy, trong 3 ngày sắp tới đây (4/11/2022), con đường tài lộc của người tuổi Mùi khá tươi sáng. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh khá vất vả, nhưng chỉ cần cố gắng thì không gì có thể cản bước tuổi Mùi.
Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.
Người làm công ăn lương nếu biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giúp bạn vượt qua khó khăn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, bạn chẳng lo sẽ không được nhận các khoản tiền thưởng nóng. Bên cạnh đó, nếu muốn túi tiền thêm phần rủng rỉnh, bạn có thể cân nhắc các công việc làm thêm.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu khá hiền lành, hòa đồng và thân thiện. Họ có thể kết bạn với tất cả mọi người.
Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (4/11/2022), người tuổi Dậu có cơ hội thể hiện trình độ, năng lực của bản thân và có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Người làm công ăn lương có thể đạt được thành tích tốt trong khi những người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.
Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn. Phương diện tài lộc của người làm kinh tế cũng có nhiều điểm sáng bởi đầu tư kinh doanh bước đầu có lãi. Lợi nhuận thu về tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng tiến đều đều, tích tiểu thành đại, bạn có thể hài lòng với hiện tại và đặt nhiều hy vọng vào tương lai tươi sáng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!