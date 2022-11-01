Thần Tài đảm bảo 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên hồi trong 10 ngày tới (2-11/11): tiền đổ về ào ào, may mắn ngập trời, cuối năm rủng rỉnh sắm Tết

Tử vi cho thấy, trong 10 ngày sắp tới đây (2-11/11), Mão sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì với các kế hoạch đầu tư kinh doanh, hay thậm chí là khai trương, khởi nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh, hãy tận dụng quãng thời gian này để tăng doanh thu, khai trương, nhập hàng lấy may nhé.

Từ trước đến nay, người tuổi Mão vốn luôn được mọi người yêu mến vì tính cách cởi mở và hòa đồng. Con giáp này có khả năng quan sát tinh tế và đoán biết được cảm xúc của mọi người.

Thìn là con giáp phát tài tiếp theo được Thần Tài gọi tên trong 10 ngày tới (2-11/11), một phần là do có Tam Hợp nâng đỡ. Quãng thời gian này, tinh thần phấn đấu của con giáp này sẽ giúp tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Cát tinh có thể giúp Mão nhanh chóng phát hiện ra được những mối đầu tư quý giá, mang lại nguồn tài lộc ổn định. Đặc biệt, những người làm ở lĩnh vực bất động sản hoặc kinh doanh cũng sẽ gặp cơ hội. Con giáp này có thể đưa ra được những quyết định chính xác, gặp được những đối tác tiềm năng để cùng thực hiện những kế hoạch mang lại lợi nhuận cao.

Ảnh minh họa: Internet

Qua đó, công việc làm ăn cuộc sống suôn sẻ, tài lộc dồi dào, có nhiều cơ hội phát tài. Nhờ tài lộc hưng vượng, tuổi Thìn có thể cân nhắc đầu tư nhiều hơn, dự kiến sẽ trở nên giàu có trong một sớm một chiều. Cũng nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, Thìn hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận ngày một tăng, thêm nữa cuộc sống tinh thần cũng thăng hoa viên mãn,

Bản mệnh được trao cho cơ hội gặp gỡ được với những đối tác triển vọng, mở ra loạt cơ hội đầu tư trong tương lai. Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu hợp lý nên tuổi Thìn luôn giữ được một khoản tiền dư dả, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất luôn là người thông minh, giỏi giang, họ không những lạc quan yêu đời và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Trong số 12 con giáp thì người tuổi Tuất luôn là người cố gắng, nỗ lực, tìm kiếm những điều mới mẻ để khiến cuộc đời mình lúc nào cũng sung túc dư dả hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong vòng 10 ngày tới (2-11/11) tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc. Họ vốn là người giỏi giang, ít khi gặp khó khăn và trong những ngày tới sẽ gặp được hỷ sự của đời mình.

Những người tuổi Tuất sẽ công thành danh toại về mọi mặt, muốn làm gì cũng thành công, với bản tính tuyệt vời. Trong thời gian tới họ sẽ có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn trước đó đều được giải quyết ổn thỏa. Thời gian này sẽ giúp đỡ cho tuổi Tuất xây dựng sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền cuộc sống dư dả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!