Con giáp nào trúng được quả độc đắc vào chiều nay (1/11), 'mở bát' đầu tháng đầy lộc lá?

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 06:49

Xin chúc mừng 3 con giáp dưới đây đón một vận trình tốt đẹp trong tháng mới, vạn sự đang tốt lên dần, thu được lộc lớn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn rất chu đáo, biết lắng nghe, sống tốt với bạn bè và rất chân thành. Đôi lúc, tuổi Thân có hơi độc đoán, tin rằng mọi quyết định của mình là đúng, nên cũng dễ thành công vang dội.

Con giáp nào trúng được quả độc đắc vào chiều nay (1/11), 'mở bát' đầu tháng đầy lộc lá? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những tháng cuối năm này, tuổi Thân sẽ cảm nhận được cuộc sống đang dần khởi sắc hơn. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều hỷ sự, những khó khăn vào đầu năm đã đến lúc tìm được cách giải quyết ổn thỏa. 

Bước vào tháng 11 này, tuổi Thân sẽ có quý nhân chiếu cố, thao tác gì cũng hanh thông suôn sẻ, cạnh bên đó họ còn gặp được những người cao quý, giúp đời sống sắp tới thăng hoa và phong phú hơn. Tuổi Thân cũng sẽ đạt được tiềm năng đã đặt ra vào cuối năm nay, việc mua nhà đổi xe chỉ trong tầm tay. Nhờ tài lộc hưng vượng, tuổi Thân có thể cân nhắc đầu tư nhiều hơn, dự kiến sẽ trở nên giàu có trong một sớm một chiều.

Tuổi Ngọ

Trong ngày 1/11 này, do có Chính Tài trợ vận nên người tuổi Ngọ hãy tập trung vào công việc chính của mình. Những nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên nhìn thấy nếu làm việc đến nơi đến chốn. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn sẽ được tuyên dương, khen thưởng, thậm chí còn được thăng chức, tăng lương nữa.

Con giáp nào trúng được quả độc đắc vào chiều nay (1/11), 'mở bát' đầu tháng đầy lộc lá? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, từ trước đến nay, con giáp này luôn tích cực nghiên cứu các phương án đầu tư khác nhau và không ngừng rót tiền của mình vào những lĩnh vực có tiềm năng. Sau một quãng thời gian chờ đợi, cuối cùng thì đến thời điểm này, bản mệnh cũng đã nhận được một kết quả cực kỳ khả quan.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng và đầu óc tỉnh táo, con giáp phát tài mùng 1/11 này đã kiếm được khoản tiền khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Có thể nói trong ngày đầu tháng mới, với đầu óc minh mẫn, tuổi Ngọ có thể mở lối đi riêng khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. 

Tuổi Hợi

Được Chính Tài nâng bước, người tuổi Hợi có một ngày đầu tháng ngập tràn may mắn. Vốn là con giáp hiền lành, ngoan ngoãn nên bằng năng lực và tài mạng của mình, sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ lên một tầm cao mới. 

Tài lộc trở nên thịnh vượng với tuổi Hợi, chẳng mấy chốc họ trở nên giàu có. Tiền không chỉ về đầy túi, tuổi Hợi còn gặp nhiều bất ngờ khi đào hoa nở rộ.

Con giáp nào trúng được quả độc đắc vào chiều nay (1/11), 'mở bát' đầu tháng đầy lộc lá? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh con Lợn sẽ thoát khỏi những yếu tố khó khăn vất vả, thời hạn tới tuổi Hợi sẽ đạt được thời cơ, người làm ăn kinh doanh thương mại kiếm được tiền tỷ, tài vận hanh thông, sau khi vô hiệu được kẻ có ý đồ xấu thì mọi việc đều đi đúng hướng, tương lai tươi tắn. Từ tháng 11 này cho đến cuối năm, vận may tuổi Hợi giật mình lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực, cuối năm phong phú trong tầm tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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