Tuần đầu tiên của tháng 11 (31/10-6/11): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, mọi phương diện cuộc sống đều khởi sắc, vạn sự hanh thông, trăm hoa đua nở mở lối

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 07:46

Tuần mới (31/10-6/11), những con giáp này đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại trong tuần này (31/10-6/11). Thìn hãy nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để hoàn thành, bởi đây chính là bước đệm để bạn thăng tiến trong tương lai, giữ 1 vị trí đáng ngưỡng mộ.

Chuyện tài lộc khá hanh thông, khi Thìn nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nếu là người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản tiền thưởng nóng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, nếu muốn cải thiện thu nhập, bản mệnh có thể sắp xếp thời gian làm thêm.

Tuần đầu tiên của tháng 11 (31/10-6/11): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, mọi phương diện cuộc sống đều khởi sắc, vạn sự hanh thông, trăm hoa đua nở mở lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp may mắn tuần này nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác, du lịch... Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

Chuyện tình cảm cực kỳ thuận lợi. Người độc thân đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý của người khác giới, vì thế cơ hội tìm được nửa kia là cực kì cao. Với các cặp vợ chồng, hai người tận hưởng mọi lúc ở bên nhau, quan hệ ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (31/10-6/11) cho biết, Mùi gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng, có khiếu hài hước nổi bật, có lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn tài chính. Tiền vào nhưng không ra, tích được nhiều của cải.

Con giáp này có sự nghiệp hanh thông, Mùi được quý nhân giúp đỡ giúp tài lộc được nâng cao. Tuổi Mùi dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Tuần đầu tiên của tháng 11 (31/10-6/11): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, mọi phương diện cuộc sống đều khởi sắc, vạn sự hanh thông, trăm hoa đua nở mở lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Nhờ đó, con giáp may mắn tuần này có thể chi tiêu khá thoải mái, song vẫn cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Tuổi Hợi

Hợi tuần này (31/10-6/11) có vận trình khá tốt khi được cát tinh chiếu vận. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình. Thêm vào đó, tính tình vui vẻ hài hước còn khiến bạn nổi bật trong đám đông, đi đâu cũng được người ta để ý. 

Cụ thể, trên phương diện sự nghiệp, vốn là con giáp đa tài đa nghệ, việc gì đến tay cũng có thể xử lý được nên bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí được xem xét thăng chức, tăng lương.

Tuần đầu tiên của tháng 11 (31/10-6/11): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, mọi phương diện cuộc sống đều khởi sắc, vạn sự hanh thông, trăm hoa đua nở mở lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến. Hợi có nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng. Việc đầu tư cũng diễn ra suôn sẻ, bạn đưa ra những sự lựa chọn chính xác giúp tiền đổ đầy túi.

Trên phương diện tình duyên, bản mệnh có ngoại hình bắt mắt, tính tình hòa đồng nên hay được mọi người để ý. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp được đối tượng ưng ý ngay trong tuần này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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