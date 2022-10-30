Trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong tuần mới (31/10 - 6/11): 3 con giáp một bước thành đại gia, sung sướng như tiên, hưởng trọn phước đức trời cho

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 07:11

Tử vi tuần mới (31/10 - 6/11) cho thấy, 3 con giáp sau đây có bước đột phá, đón nhiều cơ hội làm ăn, "mệt mỏi" đếm tiền.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý khi bước sang tuần mới này (31/10 - 6/11) tươi sáng hơn mong đợi, bản mệnh hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, nhờ vậy mà có thêm cơ hội thăng tiến trong tương lai, các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Khi mọi việc suôn sẻ, bạn cũng có tinh thần hứng khởi hơn để khám phá những lĩnh vực khác, hãy luôn thử thách bản thân để khai phá tiềm năng trong chính con người bạn.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong tuần mới (31/10 - 6/11): 3 con giáp một bước thành đại gia, sung sướng như tiên, hưởng trọn phước đức trời cho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn năng động tìm kiếm thêm cơ hội khác để tăng thu nhập. Bạn có khá nhiều cơ may tài lộc, tuy nhiên đừng vì quá ham mê mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe đấy nhé.

Sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Tý. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần này (31/10 - 6/11) vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả. 

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong tuần mới (31/10 - 6/11): 3 con giáp một bước thành đại gia, sung sướng như tiên, hưởng trọn phước đức trời cho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng. 

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong tuần mới này (31/10 - 6/11) diễn ra hanh thông. Quý nhân hỗ trợ đem lại cho người tuổi này khá nhiều may mắn cùng sự hỗ trợ của quý nhân. Thêm nữa, tuổi Mùi lại biết tận dụng thời cơ, vận dụng thế mạnh của bản thân để đem lại những hiệu quả nổi bật.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình yêu trong sáng, nồng nàn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người tuổi Mùi trong cuộc sống đầy những biến động. Người độc thân cũng dễ dàng tìm được tình yêu đầu đời từ những mối quan hệ xã giao.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong tuần mới (31/10 - 6/11): 3 con giáp một bước thành đại gia, sung sướng như tiên, hưởng trọn phước đức trời cho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Thành tựu trong công việc rực rỡ nhất có lẽ phải kể đến doanh thu khủng đến bất ngờ. Tránh làm việc quá sức mà gây ra những vấn đề bất lợi đối với cơ thể. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Thiên cơ tiết lộ: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này (31/10-6/11)

Thiên cơ tiết lộ: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này (31/10-6/11)

Trong tuần mới từ 31/10 đến 6/11, top 3 con giáp này có tài lộc dồi dào, có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn