Người làm kinh tế không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn năng động tìm kiếm thêm cơ hội khác để tăng thu nhập. Bạn có khá nhiều cơ may tài lộc, tuy nhiên đừng vì quá ham mê mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe đấy nhé.

Công việc của tuổi Tý khi bước sang tuần mới này (31/10 - 6/11) tươi sáng hơn mong đợi, bản mệnh hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, nhờ vậy mà có thêm cơ hội thăng tiến trong tương lai, các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Khi mọi việc suôn sẻ, bạn cũng có tinh thần hứng khởi hơn để khám phá những lĩnh vực khác, hãy luôn thử thách bản thân để khai phá tiềm năng trong chính con người bạn.

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần này (31/10 - 6/11) vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Tý. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong tuần mới này (31/10 - 6/11) diễn ra hanh thông. Quý nhân hỗ trợ đem lại cho người tuổi này khá nhiều may mắn cùng sự hỗ trợ của quý nhân. Thêm nữa, tuổi Mùi lại biết tận dụng thời cơ, vận dụng thế mạnh của bản thân để đem lại những hiệu quả nổi bật.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình yêu trong sáng, nồng nàn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người tuổi Mùi trong cuộc sống đầy những biến động. Người độc thân cũng dễ dàng tìm được tình yêu đầu đời từ những mối quan hệ xã giao.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Thành tựu trong công việc rực rỡ nhất có lẽ phải kể đến doanh thu khủng đến bất ngờ. Tránh làm việc quá sức mà gây ra những vấn đề bất lợi đối với cơ thể.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!