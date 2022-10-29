Tử vi đúng ngày 1/11/2022: Top 3 con giáp có phúc trời ban, quý nhân chỉ đường dẫn lối, bứt phá trong công việc, đụng đâu cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 22:46

May mắn sẽ đến với 3 con giáp này ngày trong ngày đầu tháng 11, giúp bạn bắt đầu tháng mới được nhiều thành công hơn.

Tuổi Sửu

Tử vi đúng ngày 1/11/2022: Top 3 con giáp có phúc trời ban, quý nhân chỉ đường dẫn lối, bứt phá trong công việc, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 1/11 sắp tới, quý nhân xuất hiện kịp thời sẽ chỉ điểm để người tuổi Sửu nhận ra vấn đề của bản thân, nhờ vậy, bạn khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ.

Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian bản mệnh có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bạn sẽ có được bàn đạp vững chắc cho tương lai. Thu nhập của con giáp này có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp đem tới nhiều khoản lợi nhuận. 

Phương diện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực, người độc thân tham dự nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng rất có tiềm năng. Tháng này, người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối.

Tuổi Mùi

Tử vi đúng ngày 1/11/2022: Top 3 con giáp có phúc trời ban, quý nhân chỉ đường dẫn lối, bứt phá trong công việc, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh, ngoan cường, không sợ khổ cực nên dù nằm gai nếm mật tuổi Mùi vẫn vượt qua tất cả mọi kiếp nạn một cách dễ dàng. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Hợi càng ăn nên làm ra, tiền tài đầy ắp.

Tử vi tháng 11/2022 cho biết, đây là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Mùi cần phải lưu ý để nắm bắt cơ hội tốt. Trong thời gian này, mỗi một ngày tuổi Mùi đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào.

Ngay trong ngày đầu tháng, quý nhân đem tới sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau cho người tuổi Mão. Nhờ vậy, bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Tháng mới này rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công khá cao.

Tuổi Tuất

Tử vi đúng ngày 1/11/2022: Top 3 con giáp có phúc trời ban, quý nhân chỉ đường dẫn lối, bứt phá trong công việc, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuất có tính cách đơn giản và trung thực. Con giáp này thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc.

Tử vi tháng 11 cho biết, vận may đến với người tuổi Tuất. Con giáp này thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Ngày từ ngày 1/11, vận khí của Tuất đã vượng khí vô cùng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Đặc biệt là trong thời gian này, ai nghèo mặc ai, Tuất vẫn có cuộc sống giàu sang, phú quý. Thời điểm này vô cùng đặc biệt để bạn hưởng hết vinh hoa, tài lộc trời ban, không còn vướng vào cảnh nợ nần túng thiếu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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