Càng về cuối tháng (30-31/10), cát khí càng vượng: 3 con giáp này được Thần Tài gọi tên, nắm cơ hội trúng số đổi đời

Thân có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Nhờ vậy, con giáp này sẽ có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Hai ngày cuối tháng này (30-31/10), vận trình của con giáp tuổi Thân có nhiều khởi sắc sáng kể, đặc biệt sự nghiệp sẽ là phương diện được dự báo có bước phát triển vượt bậc.

Tử vi 2 ngày cuối tháng 10 cho thấy, những người tuổi Mão tài lộc vượng phát, bản mệnh có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, một hợp đồng béo bở mang lại nhiều lợi nhuận.

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Thân vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi này ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Công việc đã giao vào tay bạn là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Với những biểu hiện xuất sắc này, việc thăng chức tăng lương chẳng còn là điều gì quá xa tầm với của bạn.

Chẳng những vậy, tài lộc cũng khá lý tưởng. Nhiều thời điểm con giáp này này không mưu cầu mà tài lộc tự theo nhau đổ về nhà. Tuổi Mão có thể yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công.

Tuổi Hợi

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Hai ngày cuối tháng 10 (30-31/10) là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Hợi, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!