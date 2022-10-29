Tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào ngày cuối cùng của tháng 10 (31/10): top 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền về tài khoản ầm ầm, cuộc sống no ấm đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 10:21

Trong ngày cuối cùng của tháng 10/2022, top 3 con giáp này may mắn kéo đến, ăn nên làm ra, làm gì cũng thắng lớn, tiền bạc thả ga, tình duyên tươi thắm.

Tuổi Dần

Dần bẩm sinh đã có phúc khí hơn người. Tuy nhiên, con giáp không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Ngược lại, Dần càng khao khát chứng minh bản thân.

Tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào ngày cuối cùng của tháng 10 (31/10): top 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền về tài khoản ầm ầm, cuộc sống no ấm đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vào ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch (31/10), người tuổi Dần cục diện cát tường, phú quý, xóa bỏ được hết những phiền phức, thị phi cuộc sống thời gian trước đây. Bên cạnh đó, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Dần cũng có bước tiến dài. Không chỉ khẳng định được vị trí bản thân trong công việc, ngành nghề đang theo đuổi mà còn có được nguồn thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ.

Có một công việc tốt, người tuổi Dần không cần phải lo lắng về tiền bạc, tài chính bởi thu nhập từ công việc là con số không nhỏ, có thể đảm bảo những tháng cuối năm thu được số tiền lớn, tiêu Tết thả ga.

Tuổi Ngọ

Tử vi con giáp dự báo, vào ngày cuối cùng của tháng 10 này, bản mệnh của người tuổi Ngọ nhờ có cát tinh nhập mệnh nên họ sẽ đón nhận được không ít cơ hội công việc phù hợp với mình, đường tài vận nhờ đó mà được nâng cấp lên đáng kể trong thời gian sắp tới.

Tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào ngày cuối cùng của tháng 10 (31/10): top 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền về tài khoản ầm ầm, cuộc sống no ấm đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo có thu nhập tài chính ổn định, người tuổi Ngọ trong lúc nỗ lực làm việc cũng nên chú ý đến các mối quan hệ xã hội của mình. Trong thời gian này họ có quý nhân tương trợ, tài lộc của họ trong năm nay sẽ là niềm khát khao, sự ngưỡng mộ của người khác.

Ngày này phương diện tài lộc của Ngọ cũng khá sáng. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Tuổi Tuất

Tuất vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Tuất còn đi học, trong khoảng thời gian tới, con giáp này sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng.

Theo tử vi, kể từ ngày 31/10 này, người tuổi Tuất hứa hẹn nhận được rất nhiều vận may, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Vận may kéo đến, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời, phất lên nhanh chóng, thậm chí có thể “giàu có chỉ sau một đêm”.

Tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào ngày cuối cùng của tháng 10 (31/10): top 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền về tài khoản ầm ầm, cuộc sống no ấm đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, những người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, những tháng cuối năm tới đây, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực. Thiên Ấn sẽ giúp bản mệnh thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình. Bạn hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt người khác. Trong mọi hoàn cảnh con giáp này đều giữ sự bình tĩnh, không hề nao núng nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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