Tử vi con giáp ngày mai (thứ Bảy, 29/10): Sổ Nam Tào đã ghi rõ, 3 con giáp vượng phát tài lộc, may mắn gõ cửa, cơ may trúng được quả đậm đổi đời giàu sang

Tử vi ngày mai (thứu Bảy, 29/10), con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng.

Theo tử vi 12 con giáp , người sinh năm Ngọ tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, Ngọ sẽ ngày một vươn xa trong công việc.

Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 29/10) cho thấy, vận trình của con giáp tuổi Dậu có nhiều khởi sắc sáng kể, đặc biệt sự nghiệp sẽ là phương diện được dự báo có bước phát triển vượt bậc.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Ngọ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Dậu có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Nhờ vậy, con giáp này sẽ có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dậu vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi này ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử. Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Thân. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 29/10) cho thấy, con giáp tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Đối với những người đang làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao. Còn người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Trong thời gian tới, tuổi Thân sẽ được đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!