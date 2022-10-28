Thiên cơ tiết lộ: Giải thưởng độc đắc vào chiều mai (29/10) chính thức gọi tên 3 con giáp sau đây, tài khoản nhảy số ầm ầm, chuẩn bị két sắt đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 12:06

Thần Tài chiếu mệnh, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp này đưa tay hứng tài lộc, vạn sự hanh thông khởi sắc.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mai (29/10) cho thấy, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Sửu có một ngày sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Sửu thậm chí có cơ may gặp được quý nhân. Đối phương sẽ giúp bạn khắc phục nhiều khó khăn còn tồn tại. Nhân thời điểm này, bản mệnh cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp của mình. Có lẽ điều này sẽ giúp ích cho quá trình thăng tiến của Sửu trong tương lai.

Thiên cơ tiết lộ: Giải thưởng độc đắc vào chiều mai (29/10) chính thức gọi tên 3 con giáp sau đây, tài khoản nhảy số ầm ầm, chuẩn bị két sắt đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Trâu nên nhớ kỹ, khi thời cơ đến tay, nhất định phải nắm chặt lấy, vô cùng nỗ lực, không ngừng cố gắng. Như thế mới có thể xoay đổi vận mệnh, nắm trong tay tiền tài, phú quý, sống đời hưởng thụ, thoải mái.

Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực. Thật không mấy khó khăn để người độc thân tìm thấy tình yêu của đời mình. Tam Hội Quý Nhân trao tận tay cho bạn một người phù hợp với mình.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai (29/10) diễn ra thuận lợi một cách rõ rệt. Đây chính là cơ hội tốt để người tuổi này khẳng định năng lực bản thân, từ đó mang về những thành tích đáng nể. Song, bản mệnh còn chưa có thiện ý lắng nghe những lời góp ý từ mọi người xung quanh. 

Thiên cơ tiết lộ: Giải thưởng độc đắc vào chiều mai (29/10) chính thức gọi tên 3 con giáp sau đây, tài khoản nhảy số ầm ầm, chuẩn bị két sắt đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mai, Thìn sẽ có tin vui bất ngờ gõ cửa. con giáp này sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Thìn cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Có vẻ như Thìn và nửa kia hiện đang trải qua khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn nhất. Đây được xem là thành quả cho những nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

Thiên cơ tiết lộ: Giải thưởng độc đắc vào chiều mai (29/10) chính thức gọi tên 3 con giáp sau đây, tài khoản nhảy số ầm ầm, chuẩn bị két sắt đựng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (29/10) cho thấy, những điều may mắn của người tuổi Ngọ sẽ đến như đã hẹn, quý nhân che chở, chim họa mi đến tận cửa báo tin vui, gia đình hạnh phúc thêm quý tử, vợ chồng sum vầy, đào hoa sẽ nở rộ, hôn nhân hạnh phúc và những cuộc tình hạnh phúc nối tiếp nhau. Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Ngọ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải tỏa sáng rực. Từ ngày mai trở đi, Ngọ không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến với con giáp này, giúp cuộc sống họ thăng hoa vượt bậc, gia đạo ấm êm, viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Không ai may mắn hơn 3 con giáp này trong tháng 11: công việc suôn sẻ, tiền vào như nước, tài lộc rủng rỉnh cả tháng, gia đình êm ấm hòa thuận

Không ai may mắn hơn 3 con giáp này trong tháng 11: công việc suôn sẻ, tiền vào như nước, tài lộc rủng rỉnh cả tháng, gia đình êm ấm hòa thuận

Tháng 11 sắp tới đây, 3 con giáp này nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Nắm bắt được cơ hội này, họ kiếm được nhiều tiền, tinh thần phấn chấn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến