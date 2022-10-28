Trong ngày thứ 7 (29/10), Tý có thể đón nhận tin vui tài chính. Vào ngày chủ nhật, các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao. Đây là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (29-30/10) cho thấy, Tý gặp nhiều thuận lợi, làm gì cũng may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió.

Xin chúc mừng tuổi Ngọ khi bạn chính là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này (29-30/10) được nhắc đến tên đầu tiên. Bản mệnh có thể đón bước nhảy vọt về tài lộc nhờ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nếu như Ngọ biết nắm bắt cơ hội này để mưu tính đường dài thì sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nữa.

Bản mệnh có thể tranh thủ để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu. Thời gian đầu có thể chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa. Giai đoạn này, thu nhập cũng không ngừng tăng lên khiến Tý cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Tới đây Tý có thể có cơ hội đổi đời. Nếu biết nắm bắt thì sẽ phát tài.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có vận may song hành, vận khí của bản mệnh có sự thay đổi đáng kể, dễ gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của hung vận quấy quá nữa, nhờ vậy sẽ thu về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Theo tử vi khoa học dự báo, thời điểm này Ngọ sẽ nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, cơ hội lần này do chính con giáp này tự tạo ra nhờ những sáng kiến đột phá thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Chẳng những vậy, Ngọ cũng tìm thêm được cảm hứng để làm việc và sáng tạo. Nhìn chung mọi thứ sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, vậy nên Ngọ cũng không cần lo lắng quá.

Tuổi Tuất

Hai ngày cuối tuần này (29-30/10), tuổi Tuất cũng là một con giáp vượng cát khí, các kế hoạch diễn ra trôi chảy tốt đẹp, bạn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian căng thẳng đầu óc.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công việc cố định, bản mệnh được nâng đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có được những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bạn cũng không dễ gì bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy. Hơn thế, nhờ sự may mắn của mình, tuổi Tuất còn có thể tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Tuất thoải mái chi tiêu.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng đón nhận tin vui khiến trong lòng bạn phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này người tuổi Tuất có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!