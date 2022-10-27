Tử vi 2 ngày tốt (4/10 - 5/10 âm lịch): top 3 con giáp cực kỳ may mắn, bùng nổ lộc tài, sự nghiệp phất lên vùn vụt

Tử vi cho biết, trong 2 ngày (mùng 4 và 5/10 âm lịch), Thần Tài sẽ chăm sóc 3 con giáp này, làm ăn phát tài, hết lần này đến lần khác như được trúng thưởng lớn.

Tuổi Thìn Đường tài lộc của người tuổi Thìn trong 2 ngày tới (4/10-5/10 âm lịch) khá dồi dào nhờ có cát tinh phù trợ. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính và có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình. Ảnh minh họa: Internet Nguồn thu của Thìn có thể đến từ cả nguồn chính và phụ. Nhờ tài khéo léo xoay sở nên Thìn gần như không để lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào đến với mình. Nếu là người làm công ăn lương thì ngoài công việc chính Thìn còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài. Trong ngày 5/10 âm lịch, thu nhập phụ có phần nhỉnh hơn cả thu nhập chính.

Người làm kinh doanh buôn bán có sự nhạy bén và bắt kịp xu hướng, vì vậy Thìn quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Khó khăn là có nhưng nếu Thìn biết vượt qua thì chặng đường sau này sẽ rất thuận lợi. Tuổi Dậu Tử vi cho thấy, trong 2 ngày sắp tới đây (4/10-5/10 âm lịch), Dậu gặp nhiều thuận lợi, làm gì cũng may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet Trong 2 ngày sắp tới, Dậu có thể đón nhận tin vui tài chính. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao. Đây là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. Bản mệnh có thể tranh thủ để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu. Thời gian đầu có thể chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa. Giai đoạn này, thu nhập cũng không ngừng tăng lên khiến Dậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Tới đây Dậu có thể có cơ hội đổi đời. Nếu biết nắm bắt thì sẽ phát tài. Tuổi Ngọ Nhờ có cát tinh xuất hiện nên Ngọ có nhiều cơ hội làm ăn trong 2 ngày sắp tới (4/10-5/10 âm lịch). Ngọ có thể thu được khoản lời lãi kha khá bù đắp cho những khó khăn của giai đoạn trước. Người buôn bán kinh doanh gặp thời nên mọi việc suôn sẻ. Cơ hội mở ra trước mắt nên Ngọ hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng vào tiềm năng của mình. Mặc dù chặng đường kiếm tiền còn nhiều khó khăn nhưng Ngọ biết mình cần phải làm gì và không sa đà vào nơi không lối thoát. Ảnh minh họa: Internet Nếu có kẻ tung tin xấu, đơm đặt về bạn thì cũng không nên lo lắng. Hãy giữ bình tĩnh và sáng suốt, bạn sẽ tránh được những sai lầm và hạn chế dẫn đến hậu quả xấu. Những điều may mắn của người tuổi Ngọ sẽ đến như đã hẹn, quý nhân che chở, chim họa mi đến tận cửa báo tin vui, gia đình hạnh phúc thêm quý tử, vợ chồng sum vầy, đào hoa sẽ nở rộ, hôn nhân hạnh phúc và những cuộc tình hạnh phúc nối tiếp nhau. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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