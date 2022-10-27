Đúng mùng 10/10 âm lịch này: 'nước chảy chỗ trũng', 3 con giáp phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 20:20

Tử vi dự báo, đúng mùng 10/10 âm lịch sắp tới, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, chuyển mình giàu có.

Tuổi Dần

Đúng mùng 10/10 âm lịch này: 'nước chảy chỗ trũng', 3 con giáp phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mùng 10/10 âm lịch của 12 con giáp, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Dần có một ngày tràn đầy hăng hái. Bạn mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình cho mọi người được biết với hi vọng rằng suy nghĩ của mình có thể hữu ích cho sự phát triển của tập thể.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn nhận được khoản lãi lời từ những mối đầu tư trước đó. Đồng thời, một vài người tìm ra con đường mới và trở thành người dẫn đầu xu hướng. Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể được lãnh đạo thưởng cho khoản vì những đóng góp đáng kể cho tập thể.

Chính Quan tương trợ, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng rất bằng phẳng, thuận lợi. Bạn biết đâu là cơ hội hiếm có được để nhanh chóng nắm bắt, nhờ vậy mà thành công đến với bạn nhanh chóng hơn so với người bình thường. 

Tuổi Mùi

Đúng mùng 10/10 âm lịch này: 'nước chảy chỗ trũng', 3 con giáp phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mùng 10/10 âm lịch cho thấy, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Mùi rất tập trung vào công việc của mình, nhất là trong các vấn đề nhỏ nhặt, nhờ vậy mà bạn hạn chế được nhiều rắc rối bất ngờ phát sinh, thậm chí chạm tay đến thành công bất ngờ.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những mối đầu tư trước đó. Hãy tiếp tục đi theo con đường mình đã vạch ra, đừng ngại khó khăn vất vả, bởi đó là 1 con đường triển vọng đấy. Tuổi Mùi dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Thổ sinh Kim, bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì nửa kia luôn quan tâm đến mình. Mỗi khi bạn có tâm sự, người ấy sẽ nhận ra ngay lập tức mà không cần bạn phải cất lời. Hãy luôn trân trọng những gì mà mình đang có nhé. 

Tuổi Thân

Đúng mùng 10/10 âm lịch này: 'nước chảy chỗ trũng', 3 con giáp phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng mùng 10/10 âm lịch, Tam Hội nâng bước, người tuổi Thân biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và có những quyết định chính xác. Bạn có thể mở ra hướng phát triển mới, là người dẫn đầu xu hướng và khiến cho bạn bè, đồng nghiệp đều phải thán phục.

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để Thân mở rộng quan hệ với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dù bạn có thể sẽ phải bận rộn một chút, nhưng tương lai hứa hẹn nhiều khoản tiền sẽ đổ về túi.

Tuổi Thân có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp con giáp này làm giàu trong tương lai. Người tuổi Thân vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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