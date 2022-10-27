Tử vi 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10): sao Thiên Vương chiếu mệnh, top 3 con giáp cực kỳ may mắn, bùng nổ tài lộc, sự nghiệp phất lên vùn vụt

Thứ 7 là ngày vượng tài vô cùng với người tuổi Thân. Con giáp này nên tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền. Lượng khách hàng được duy trì ổn định.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10) cho thấy, Người tuổi Thân đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc có thể còn được cho tiền.

Người tuổi Tuất nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố trong 3 ngày cuối tuần này (28, 29, 30/10). Các nhiệm vụ được Tuất giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Tuất xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Tiền bạc thông rồi thì có thể đầu tư một khoản nào đó cùng với bạn bè, tiền sẽ ngày một nhiều hơn đó. Tốt hơn hết nên yêu thương và trân trọng bản thân mình, làm đẹp , chỉn chu hình thức một chút, sẽ tạo điểm sáng cho sự nghiệp và các mối quan hệ ngoại giao.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm. Sự giỏi giang, thông minh giúp Tuất được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Một số người tuổi Tuất có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Thế nhưng bản mệnh không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may mà hãy làm giàu bằng sức lao động của mình. Mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa nên Tuất chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Không chỉ thu nhập chính mà nguồn thu nhập phụ cũng tăng lên.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày cuối tuần này (28, 29, 30/10), người tuổi Ngọ được Thần Tài ban phát lộc lá nên phương diện tài chính có rất nhiều điểm sáng nổi bật, giúp bạn tự tin hơn rất nhiều.

Con giáp này có thể đón bước nhảy vọt về tài lộc nhờ biết cách xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, đây chính là cơ hội tốt mà bản mệnh nhất định không được bỏ qua, hẳn sẽ thu về tay được lợi nhuận khủng đấy.

Tài vận trong 3 ngày cuối tuần khá rực rỡ, hanh thông, tuổi Ngọ có thêm thu nhập từ tay trái, từ công việc làm thêm của mình nhưng cũng không hề nhỏ chút nào. Trong 3 ngày sắp tới, nếu Ngọ chấp nhận làm thêm thay vì nghỉ ngơi thì chắc chắn bạn sẽ còn thu về được những khoản nhiều hơn thế nữa, bạn không cần phải xoay vòng nguồn vốn mà hoàn toàn có thể độc lập tài chính.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!