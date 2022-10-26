Tháng 11 trúng số, tháng 6 thắng lớn, 3 con giáp này của cải chất thành đống, chuẩn bị mua ô tô chở tiền

Từ nhỏ người tuổi Mão luôn tâm niệm rằng, chỉ có sự nỗ lực mới có thể giúp họ thay đổi cuộc sống, họ luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng mọi thứ thăng hoa.

Trời sinh tuổi Mão là những người có cá tính độc lập, tự lực tự cường, họ có chính kiến, biết quyết định cuộc đời mình và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Những người tuổi Thân được nhận xét có tính tình hiền lành, họ ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Thân có cách cư xử khéo léo, nhã nhặn, hiếm khi làm người khác phật lòng.

Đặc biệt, cuối năm 2022 tới đây tuổi Mão sẽ có vận may lội ngược dòng. Tử vi học có nói, trong 2 tháng cuối cùng của năm 2022 này, tuổi Mão sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.

Theo các chuyên gia phong thủy, 2 tháng cuối năm 2022 là thời điểm may mắn với những người tuổi Thân. Đây là lúc người tuổi Thân có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, nhất là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cái Tết sung túc hơn bao giờ hết.

Những tháng ngày trước khó khăn thế nào quên đi, thời gian sắp tới Thân sẽ cảm nhận được mọi thứ đều vận hạnh trơn tru, suôn sẻ. Thậm chí có những điều họ tưởng chừng không thể làm được lại tìm được hướng giải quyết hoàn hảo. Hai tháng cuối năm này, tài vận của tuổi Thân sẽ khởi sắc bất ngờ, thậm chí có người thành đại gia sau một đêm.

Tuổi Tuất

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Trong 2 tháng cuối năm 2022, nhờ Lục Hợp quý nhân che chở, công việc của tuổi Tuất tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.

Công việc thuận lợi thì không có lý do gì mà tài lộc của tuổi Tuất lại không tăng tiến. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Nguồn thu nhập phụ cũng khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, bản mệnh nên chủ động nắm bắt.

Từ sự nghiệp, tài vận và những mối quan hệ xung quanh cũng trơn tru suôn sẻ. Người tuổi Tuất vốn lạc quan và tích cực, nên họ tự mình vượt qua mọi thứ và luôn cố gắng tiến về phía trước, tìm hướng giải quyết, nhờ vậy mà cuộc sống vui vẻ cứ thế tiếp diễn. 2 tháng cuối năm 2022, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, thậm chí tìm được cơ hội đổi đời bất ngờ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!