3 con giáp ăn lộc từ tổ tiên để lại, may mắn thăng quan, trúng số gánh nhiều tài lộc đúng 5 ngày tới (27-31/10)

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 20:41

Tử vi cho thấy, trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10/2022, 3 con giáp này làm ăn may mắn, giàu nhanh hơn trúng số, chuẩn bị đón bạc vàng vào kho.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý tính tình hòa đồng, dễ gần, thích kết bạn. Họ có khả năng giao tiếp tốt, giỏi xử lý các tình huống xã hội nên được lòng mọi người. Trong công việc, họ chăm chỉ, tận tụy, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý từ người khác.

Thời gian gần đây, người tuổi Tý gặp không ít khó khăn trong công việc do tác động ngoại cảnh. Công việc bị trì hoãn khiến họ khá mất bình tĩnh, lo lắng. 

3 con giáp ăn lộc từ tổ tiên để lại, may mắn thăng quan, trúng số gánh nhiều tài lộc đúng 5 ngày tới (27-31/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong 5 ngày tới (27-31/10), tài vận của con giáp này dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Tý làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ. Sự nghiệp thành công giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Tuổi Mùi

Người tuổi Dần được dự báo có vận trình 5 ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch (27-31/10) vô cùng tươi sáng. Công việc đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Người tuổi Mùi không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh bởi cát thần Tỷ Kiên cũng sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

3 con giáp ăn lộc từ tổ tiên để lại, may mắn thăng quan, trúng số gánh nhiều tài lộc đúng 5 ngày tới (27-31/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, vận tài lộc của những chú Dê cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bạn bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Ngoài ra, ngũ hành tương sinh cũng mang tới cho những người tuổi Mùi đường tình duyên cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trở ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Tuổi Dậu

Trong 5 ngày sắp tới đây (27-31/10), Thực Thần độ mệnh, người tuổi Dậu nhờ có tài tinh soi chiếu nên cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé.

3 con giáp ăn lộc từ tổ tiên để lại, may mắn thăng quan, trúng số gánh nhiều tài lộc đúng 5 ngày tới (27-31/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp cũng không có gì để phàn nàn. Chỉ cần con giáp này tận dụng tối đa khả năng của mình là có thể nắm bắt được những lợi thế đang sẵn có. Cũng nhờ tinh thần trách nhiệm cao nên cấp trên rất hài lòng về bạn và có thể giao thêm trọng trách mới.

NHững ngày sắp tới ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những chú Gà có nhiều điểm sáng bất ngờ. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Các cặp đôi đang yêu cho thấy sự tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện hôn nhân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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